Krainová: Pod stromeček chci svého hokejistu

Svému partnerovi se chystá udělat pravé české Vánoce s bramborovým salátem a řízky. Salát bude dělat poprvé v životě. „Vždycky ho dělala maminka, já ho jindy během roku nejím, tak jsem ani neměla možnost se ho naučit připravit. Kvůli Jirkovi ho ale poprvé udělám. Kapra bych tam těžko sháněla, tak udělám řízky, mimochodem také poprvé. Už mám zabalenou strouhanku, tu si vezu taky z Česka. Jak že se obalují - nejdřív vajíčko a pak mouka, nebo obráceně? Mám v tom hokej,“ řekla iDNES.cz se smíchem modelka.

Svojí lásce veze z domova i dárek, je prý ale velmi osobní a tak ho neprozradí. A co si přeje ona sama? „Přeju si pod stromeček jeho, to je můj nejhezčí dárek,“ tvrdí. Další přání se týkají budoucnosti a nadcházejícího nového roku.

Chce se usadit

“Chtěla bych se určitě trochu víc věnovat soukromí než práci, protože už jí bylo dost. Chtěla bych si konečně taky jednou vytvořit nějaké zázemí s partnerem a na tom teď pracuju. Na rodině ještě ne, na to jsme spolu myslím krátce. Čtyři měsíce jsou krátká doba i na to, abychom o tom nějak vážně přemýšleli, i když o tom mluvíme. Nechala bych to ale ještě trochu vyzrát,“ dodává Krainová.

Soutěž Elite Model Look moderovala spolu s tanečníkem Yemim, který překvapil afro účesem i několika úsměvnými přeřeky (z mušelínu udělal například mišelín). V programu zatančil a byl také autorem choreografie pro soutěžící.

Soutěž, v níž se představilo devatenáct dívek, deset ze Slovenska a devět z Česka, hodnotila porota, do které usedli vedle jejího ředitele Saši Jányho například ředitel České televize Jiří Janeček, zpěvačka a modelka Elite Iva Frühlingová či modelka Jitka Kocurová. Dívky hodnotily například při promenádě v plavkách, nebo při předvádění modelů nové kolekce návrhářky Kláry Nademlýnské.

Po molu se kromě finalistek prošly i modelky, které kdysi v této soutěži uspěly a dnes sbírají úspěchy po celém světě, například Linda Vojtová, Zuzana Stirská, Michaela Kociánová, Kristýna Skálová, nebo loňská vítězka Denisa Dvořáková. Vítězkami letošního ročníku se za Slovenskou republiku stala Barbara Ištvánová, za Českou Anna Jiříčková.