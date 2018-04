Studentka zhubla za dva měsíce 13 kilo, pomohly krabičky a cvičení

Mladou studentku chválí i výživová poradkyně Martina Běhalová ze společnosti Dieta v pohodě, která Anně s hubnutím radila. "Zaslouží si od nás všech velkou pochvalu," konstatuje Běhalová.

Míry Aničky Za dva měsíce zhubla Anička 13 kilogramů. Přes břicho shodila 13 centimetrů, přes boky je úbytek 8 centimetrů a stehna se jí zmenšila o 6 centimetrů.

Aničku její tloušťka dlouho trápila, a dokonce se u ní už objevily zdravotní problémy. Proto se rozhodla přihlásit sebe i svého přítele do našeho projektu OnaDnes.cz a Xman.cz s názvem Hubněte v páru. Oba tak získali zdarma dvouměsíční hubnutí pomocí krabičkové diety a cvičení pod dohledem odborníků ve společnosti Dieta v pohodě.

Začít a vydržet

Anna tvrdí, že jí krabičková dieta dala lepší život, lepší životní styl, pohodu a vyrovnanost. "Jsem neustále plná energie, sebedůvěry, získávám hodně obdivů a obliby ve společnosti, naučila jsem se jíst jídla, která jsem neměla ráda, a hlavně jsem dokázala zhubnout," říká.

Ani nemusí říkat, jak je s výsledky hubnutí spokojená. Je to na ní poznat na první pohled. "Už mám na ručičce váhy pouze dvě číslovky. Bála jsem se, že to nepůjde, ale všechno jde, když se chce. Teď, když vidím baculatější lidi, prostě vím, že to jde shodit, jen se musí začít, vydržet a oblíbit si nové návyky do života," vykládá Anička.

Zbavila se tuku

Výživová poradkyně Martina Běhalová pokládá za největší úspěch především to, že se Aničce výrazně snížila hodnota viscerálního (vnitřního) tuku a tím pádem i riziko vzniku metabolických onemocnění a srdečně-cévních chorob.

Anička na začátku a konci hubnutí. Podařilo se jí zhubnout 13 kilo.

"Díky pestré a nutričně vyvážené stravě, kterou naše krabičková dieta obsahuje, se Anička cítí dobře nejen fyzicky, ale i psychicky - podařilo se jí po dlouhé době konečně něco velkého dokázat, čímž si posílila sebevědomí," konstatuje Běhalová.

Anička má víc energie, není už tolik unavená, pořádně odlehčila svému tělu a žádný pohyb už pro ni není takový problém jako dříve.

"Bez problémů chodí svižným tempem, do kopce se už ani tolik nezadýchá a na sport si dokonce vypěstovala určitý druh závislosti. Díky našim jídlům s nízkým glykemickým indexem už nechybí Aničce sladkosti," dodává expertka.

Budu krásná holka

Do letní dovolené chce Anna ještě zhubnout 10 kilo. "Věřím si, zvládnu to, budu krásná holka, která se nemusí ve svém odhaleném těle stydět," říká odhodlaně Anna. Pochvaluje si pomoc odborníků, kteří jí po celou dobu radili.

"Musím je vychválit do nebe. To, že jídelníček a jídla dodržuji, je jenom na mně. Stejně jako pohyb. Ale oni mi neustále dávají ten pozitivní šťouch, který mě žene být ještě a ještě lepší," vysvětluje.

"Přesně dodržovala všechna naše doporučení a rady. Během redukce nenastal jediný problém, kterému bychom musely společně čelit," chválí Annu i výživová poradkyně Běhalová.

"Anička je neustále motivovaná svými výsledky a nevzdává svůj boj s nadbytečnými kily. S Aničkou jsem nadále v pravidelném kontaktu v našem Medical centru," dodává poradkyně. A doporučuje, jak by měla Anička postupovat, aby do dovolené zhubla dalších 10 kilo.

"Aby tohoto výsledku dosáhla, doporučuji Aničce dodržovat pravidelný stravovací režim v menších porcích a držet se doporučené celodenní kalorické hodnoty. Krabičková dieta toto vše zajišťuje. Neméně důležitou součástí úspěchu při hubnutí je také pohyb, který byl Aničce v rámci hubnutí sestaven na míru," říká Běhalová.

Pyšná maminka

Rodina Anny je překvapená, jak se Anička drží a odolává "lahůdkovým svodům".

Závěrečné měření dopadlo pro Aničku dobře, ale v hubnutí bude stále pokračovat.

"Hlavně maminka je snad na mě pyšná. Ví, že už jsem potřebovala zhubnout, ale s našimi zajetými kolejemi jsme neuměli hnout. Konečně se to podařilo. Všichni mě opravdu moc podporují," říká Anna.

Jen s kamarády to není tak jednoznačné. "Je to tak padesát na padesát, protože někdo obdivuje a chválí, někdo závidí a pomlouvá. Ale já si zkazit náladu nenechám, jsem teď jednoznačně nepřetržitě optimistická."

Zato jejímu příteli Davidovi, s nímž Anička hubla společně, se zdaleka tolik nedařilo. "Bohužel to bylo jeho vinou, protože je to tak trochu lenoch a hubnutí a dodržování programu lajdal," vysvětluje Anna. Dodává, že s Davidem hubnutí řešila, snažila se ho vyhecovat.

"Ale když pak někam jdeme a stejně si dá pivo, přišlo mi to zbytečný. Mrzí mě to a je to trochu zklamání, protože jsme asi všichni ze začátku mysleli, že bude úspěšnější a více vytrvá. Třeba se ještě nějak rozhoupe. Doufám, že mi ten úspěch přeje, ale moc se o tom nebavíme," uzavírá Anička.