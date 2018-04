Měsíc krabičkové diety a tělo Aničky se zbavilo 24 kostek másla

Anna vážila na začátku hubnutí 113 kilogramů, a protože ji váha už dlouho trápila a objevily se u ní i zdravotní problémy, rozhodla se přihlásit sebe i svého přítele do našeho projektu OnaDnes.cz a Xman.cz s názvem Hubněte v páru. Oba tak získali zdarma dvouměsíční hubnutí pomocí krabičkové diety a cvičení pod dohledem odborníků vše společnosti Dieta v pohodě.

Jak Anna hubne Hmotnost: na začátku 113 kg, po měsíci 106,7

Tělesný tuk: na začátku 48,9 kg (optimální 17 až 22 kg), po měsíci 43 kg

BMI: na začátku 35,7, po měsíci 33,5

"Aničce se za jeden měsíc podařilo zhubnout 6,5 kilogramu, z čehož rovných 6 kilo je tuk. Velice pozitivní na celkovém výsledku je zachování svalové hmoty, což u většiny diet nebývá samozřejmostí," konstatovala nutriční terapeutka Martina Běhalová.

A spokojená je i Anička. "Po měsíci krabičkové diety se cítím skvěle," říká.

Režim porušila jen jednou

Pro Aničku, která hubne spolu se svým dvacetiletým přítelem Davidem, má terapeutka Běhalová jenom slova chvály. "Musím říct, že Anička má opravdu pevnou vůli a velkou motivaci, režim neporušila, kromě jedné příležitosti při rodinné oslavě, což mi sama na konzultacích přiznala," řekla Běhalová.

První dva týdny krabičkové diety sice Anička pociťovala trochu hlad, ale nebylo to nic, co by se jí nedařilo zvládnout, protože energetický příjem odborníci nastavili tak, aby odpovídal jejímu bazálnímu metabolismu. Nenechala se ani zlákat sladkostmi, její rodina ji podporuje.

Krabičkový program má Anička nastaven jen na všední dny, ale o víkendech se postupně učí stravovat sama. "Na pravidelných konzultacích probíráme podrobně jídelníček a učíme se zařazovat zdravé a nízkokalorické potraviny," poznamenala odbornice na výživu.

Po třech týdnech jí terapeutka snížila energetický příjem o 1 000 kJ, protože si Anička na porce už zvykla, jak sama potvrdila. Pak ji chutě na sladké dokonce opustily.

"Je to díky tomu, že program krabičkové "Diety v pohodě" je složen z potravin s nízkým glykemickým indexem a strava je nutričně vyvážená," vysvětluje Martina Běhalová. Věří, že se Aničce podaří za celou dobu redukčního programu shodit 10 kilogramů.

Fitness nestíhala, ale nelenošila

Odhodlání zbavit se nadbytečných kilogramů dokládá i to, jak Anička cvičí, přestože nemá čas. Poslední měsíc totiž měla hodně učení a domů se vracela z praxe až pozdě večer, takže nestíhala navštěvovat fitness centrum v rámci programu Active.

"I přesto se snažila cvičit doma, a to každý den alespoň čtyřicet minut. A k tomu ještě začala více chodit pěšky, což jí hodně pomohlo k dosažení tak skvělých výsledků a podařilo se jí udržet v těle aktivní hmotu," vysvětluje terapeutka Běhalová.

Trenér Libor Čipel vysvětluje, že Aničce byl na základě vyšetření a ústního pohovoru představen Active book, tedy cvičební manuál na doma. "Plusem je opravdu to, že má chuť i elán na sobě pracovat. To pak jde vše pochopitelně lépe," chválí Aničku trenér.

Kombinace cviků

Podle Čipela má Anička doporučenou kombinaci obecně známých cviků, aerobní aktivity ve fitnessu, nyní i venku. A jako doplněk sestavu v Active booku, která je vedena v duchu zásad funkčního tréninku - komplexní cviky ve všech rovinách se zapojením více svalových skupin najednou.

"Při aerobním tréninku jsem zdůraznil důležitost měření tepové frekvence a Anička dostala jasné hodnoty, kterých se má držet. V neposlední řadě se hodně věnujeme i protahování zkrácených svalů, což jsem u ní vnímal jako problém i vzhledem k práci kadeřnice, kterou dělá," říká trenér.

Poznamenal, že si tělo musí na fyzický "zápřah" zvykat postupně. "Takže prozatím i vzhledem k jejím časovým možnostem dva až tři aerobní tréninky týdně od 30 do 45 minut v optimálním tepovém pásmu doplněné alespoň o dvě domácí cvičení podle Active booku. O víkendu jsou pak možné doplňkové aktivity, jako je plavání, kolo, brusle, turistika," řekl Libor Čipela.

Na Aničce už je podle trenéra poznat, že se fyzicky zlepšila. "Snížila se jí o něco klidová tepová frekvence, srdce začalo pracovat efektivněji. Teď se začne víc věnovat i zpevňování středu těla, kde rezervy vidět byly. Bude víc a lépe vnímat své vlastní tělo, naslouchat mu a řídit se svými pocity."

Nadšená Anička

Z hubnoucího režimu je Anička nadšená. "Jsem plná energie a elánu, dělám stále nové a nové věci, což jsem před začátkem programu nedokázala. Bála jsem se, že budu jako při jiných dietách úplně bez duše. Ale díky cvičení a jídlu, které dostávám vyměřené v krabičkách, jsem neustále naprosto čilá, veselá, spokojená a dokonce mi přijde, že i hezčí," říká spokojeně.

Největší problémy prožívala na začátku, kdy měla chuť na vše, co nebylo v krabičkách. Díky krabičkám se naučila jíst i více zeleniny a hlavně ryby, které dříve nenáviděla. "Nyní jsem si zamilovala třeba tuňáka nebo čočku. A zdravá strava mi začala kupodivu moc chutnat," přiznává s tím, že dietu porušila jen jednou, když si dala o víkendu sušenku a půlku punčového řezu.

Baví ji i cvičení. "Doma jsem cvičila každý den 20 minut na rotačním kruhu a udělala jsem si vždy pár dřepů. V posledních dvou týdnech chodím pravidelně obden do fitness, kde hodinu cvičím na orbitreku, a dvacet minut jsem na páse, kde svižně chodím do kopce," popisuje cvičební režim.

Minus 20 kilogramů

Zprvu se bála, že s krabičkovou dietou příliš nezhubne, ale to, že za první měsíc přišla o 6 kilo tuku, ji potěšilo. "Jsem spokojená s tím, že jsem vytrvala, protože mívám často nutkání hned na začátku se vším skončit, když nevidím okamžitě výsledky."

Ještě si přeje shodit alespoň 20 kilogramů, aby se dostala na váhu 85 kilo. Režim se jí daří dodržovat lépe než jejímu příteli. O dietě si spolu povídají, navzájem se hecují a podporují. "Myslím, že pro začátek můžu být pyšná," dodává Anička.