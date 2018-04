Zkuste nutričně vyváženou a na přípravu nenáročnou krabičkovou dietu

0:36 , aktualizováno 0:36

Žádné zákazy, příkazy a omezení, ale chutná jídla připravená podle zásad moderní gastronomie. To je dieta, které fandíme. Už žádná speciální jídla pro vás a ostatní členy rodiny, vařit budete jenom jednou. Jenom nezapomeňte schovat „svou“ dietní porci na druhý den do krabičky, abyste měla s sebou vždycky hotové jídlo do práce.