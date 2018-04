Kozlík chrání proti AIDS

Kozlík lékařský (Valeriana officinalis L.) - dorůstá do výšky až 140 cm. Lodyhy jsou přímé a větví se většinou až v květenství. Tvar listů je velmi proměnlivý, ale vždy jsou listy lichozpeřené s 2 až 16 páry lístků. Čepele mohou být čárkovité až vejčité a celokrajné až výrazně zubaté. Kozlík kvete bohatě, květy jsou uspořádány ve vidlanu, jsou bílé až růžové a silně voní. Květy jsou většinou oboupohlavné. Plodem jsou nažky s chmýrem.

Virus HIV při onemocnění AIDS proniká do lymfocytů a vkládá do jejich genetické struktury nový kus DNK. Buňka poté místo svých bílkovin syntetizuje nové viry.Ty pronikají do dalších buněk a proces se opakuje, až je zasažen celý organismus.Pokusy ukázaly, že kořen kozlíku lékařského nejenže brání pronikání virů do zdravých buněk, ale dokonce jim znemožní dostat se za hranice buněčného jádra s už změněnou DNK.Virus, který se takto dostane do "zajetí", ztrácí schopnost rozmnožovat se a přežívat.První výsledky zkoumání naznačují, že kozlík neboli "valeriana" blokuje obsah viru v krvi natolik, že jeho obsah v krvi klesne rychle o 80 procent.