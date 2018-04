Kožené skvosty Lenky Škanderové

Leona Škanderová plní naše ženské sny, kabelky už několik let designuje. Vystudovala design obuvi a oděvních doplňků na VŠUP. Už jako "malá" měla silnou potřebu něco tvořit a své místo si nenašla u mámy v kuchyni, ani ve společnosti panenek, ale u táty v dílničce, kde zkoušela vyrábět různorodé věci. Odjakživa jí fascinovaly objekty. Ani svoje tašky nevnímá jako produkty. Jsou to objekty, které se musí stavět a tvarovat.

Na designu kabelek a doplňků ji baví absence omezení, které jsou například v módě. Tašky nejsou limitovány velikostmi postavy. I když trendy sleduje, Leona jim nepodléhá, má svůj styl, kterého se drží. Ideální majitelkou jejich kabelek je žena, která umí ocenit originalitu a umí být něčím jiná, je sebevědomá osobnost, která ví, co chce, i když sama tvořit přímo nemusí, má kreativní myšlení.

Z materiálů má Leona nejraději kůži, se kterou momentálně výhradně pracuje. Je to jeden z nejkvalitnějších materiálů. Kůže dodává tašce to, co jiné materiály nemůžou, totiž že žije s taškou a nošením se vyvíjí. Žije si vlastním životem a získává časem patinu, která tašce přidává na hodnotě. I velká plocha kůže není díky přírodnímu původu stejná, má jemné barevné odchylky, které pak dávají ušitím vzniknout originálním a neopakovatelným kouskům.

Mezi zajímavá místa pro nákup kvalitních a dobře zpracovaných kůží patří podle Leony Itálie, která je centrem oděvního a obuvnického průmyslu. Odtud čerpá zhruba polovinu materiálů, ze kterých vyrábí. Druhou polovinu tvoří kvalitní kůže z Čech.

Její hlavní pracovní náplní je design pánské řady pro jednu z velkých streetwearových společností. Taškám se prozatím věnuje po večerech a ve volném čase. Začínala tak, že všechny kabelky šila sama. Dnes už má svoji síť spolupracovníků, brašnářů, kteří pro ni šijí. Její kabelky vznikají nejdříve v hlavě, kde se vytvoří určitá představa, která se pak musí hodit na papír. Z kresby je potřeba vymodelovat mock-up (model budoucí kabelky), ze kterého se vytvoří šablona, ta pak putuje i s vybraným materiálem a kováním k brašnářům, kteří vše zpracují podle instrukcí a výsledný model je na světě.

Jedny z prvních kabelek, které Leona vytvořila, byly kabelky na přehlídku pro Denisu Novou. V minulosti spolupracovala také s Vojtěchem Novotným a značkou Leeda. Spojení Leony s návrhářkou Evou Brzákovou je živé dodnes.

Jejím designérským vzorem je značka Prada, která už nějakou dobu sedí na trůnu světového módního doplňkového průmyslu. Nejbližší plány Leony se momentálně týkají dotažení nejnovějších věcí, které by ráda prezentovala na letošním Designbloku.