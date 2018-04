Je jedno, kolik toho víte o aktuálních trendech – kožená bunda překračuje hranice vyznačené módními časopisy a přehlídkami a nachází si cestu ke každému, bez hledu na jeho či, její fashion kvocient.

Kožená bunda je navíc kult. Filmy jako Terminátor, Matrix nebo série Indiana Jonese vtiskly pečeť výrazného oděvního prvku do duší imidžem posedlých děcek celé zeměkoule.

Pohled do minulosti

Do kůže zvířat se pračlověk odíval zejména pro teplo, které poskytovala, ale prý také kvůli schopnostem jejich původních zvířecích nositelů, které se tak měly magicky přemístit do lidského těla. Protože kůži bylo nutno upravovat, aby nepáchla, dlouho vydržela a nedřela svými chlupy, lidé se neúnavně snažili zlepšovat a urychlovat metody zpracovávání. Ochlupení vytrhávali a odrbávali kameny, změkčovali materiál žvýkáním, potíráním rybím olejem, barvili kůži kaštanovou nebo dubovou kůrou.

Na konzervování bylo používané uzení, solení, mazání zvířecím trusem i močí. Protože při všech těchto procesech vznikaly nepříjemné pachy a špína, barvíři a kožedělníci byli odstrkováni na okraje měst. Později (v 19. století) byly objeveny chemické látky, které zjednodušily a urychlily zpracování kůže na zlomek původní doby.

Dnes je samozřejmě výroba zmechanizovaná a ručně se s bundičkami trápí jenom přepychové módní domy. Většina běžně prodávaných kožených bund se vyrábí v Itálii a Indii a podle nám dostupných informací je již nikdo nenatírá močí.

Muži nosili kožené kabáty po staletí a bunda, jak ji známe dnes, se také vyrábí už pěknou dobu. Původně byla samozřejmě oceňovaná především její ochranná funkce - kůže je pevná, nepřefouká a dlouho vydrží. Proto se do ní halili zejména chlápci, pracující v exteriérech. Jako svou oficiální uniformu ji přejali piloti i policajti mnohých krajin; kožešinou podšitý letecký hnědý bomber se v nezměněné podobě nosí dodnes.

Jezdci na motorkách nenosí kožené bundy jenom kvůli kráse, ale zejména jako "pracovní oděv", který zaručí minimální poškození nositele při případném pádu. Proto je jejich bunda z co nejhrubší kůže, navíc opatřena extra ochrannými prvky na loktech a ramenech. V módním světě je oceňovaná spíše jemňoučká kůžička, na dotek nebesky hladká, kterou se již tradičně pyšní třeba modely Bottega Veneta.

Rockeři nadšeně adoptovali kožené bundy a dodnes je tvořivě kombinují s koženými náramky, koženými kalhotami a koženými botami. Také punkové hnutí srostlo s koženou bundou přímo okamžitě – dodnes se v jistých kruzích ocvočkované, šikmě ozipované bundě přezývá nejenom křivák, ale také sidovka (podle baskytaristu Sex Pistols Sida Viciouse). Naší generaci se kožená bunda nejvíce spojuje s osmdesátými léty.

Tehdy se opět z okrajové, alternativní součásti garderoby stala stálicí šatníků slušných kluků a holek. Nemůžeme zapomenout, jak v ní zářila Olivia Newton John v Pomádě nebo Tom Cruise v Top Gun, celou dekádu ji na pódiu vláčela Madonna i Micheal Jackson. V devadesátých letech pomalu přestala být bunda povinností a dnes si můžeme vybrat, chceme-li se v ní občas předvést nebo ne.

Jak ji nosit

Obléct si koženou bundu tak, aby vypadala dobře, není zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Jenom proto, že je černá, neznamená to, že se hodí ke všemu! Je dobré naučit se několik základních triků, jak ji zakomponovat do celkového looku tak, aby tvořila jeho harmonickou součást, nejenom nedbale přehozenou ochranu proti větru.

Před pár lety se náctileté modelky začaly masově producírovat v obyčejných bílých tričkách pánského střihu, legínách, číňanech a odrbané kožené bundě. Pokud chcete kopírovat jejich styl, nezapomeňte, že tyhle holky mají čtyřicet kilo a pleť z alabastru! My, obyčejné dívky musíme bundu zakomponovat o něco rozumněji. V takhle domáckém outfitu vypadá bunda na běžné ženě poněkud neupraveně. Na večerně vyparáděném, oflitrovaném ohozu zase lacině a příliš snaživě. Jak ji tedy nosit?

Kožená bunda vypadá skvěle s dívčími šaty a balerínkami, večerně sexy s vysokými opatky na blýskavých botách. Mohutná podrážka a kovové cvoky na těžkých botách dodají bundě motorkářské vzezření; sáhněte po tomhle stylu jenom velmi promyšleně. Kratičkou bundičku si můžou dovolit jenom opravdu étericky stavěné ženy, opačný extrém – mohutná, beztvará koule – nesluší vůbec nikomu.

Módní trendy Rády se necháte inspirovat trendy a baví vás nakupovat v aktuálních kolekcích? Zkuste si vybrat z pestré nabídky dámských kabátů a bund na Modissimo.cz.

Nejste-li extrémně hubená, sáhněte po bundě, která zakrývá alespoň linii pasu. A nemusíte se upínat jenom ke klasické černé – zajímavá čokoládově hnědá, temně modrá nebo flaškově zelená zaručují, že nezapadnete v davu. A není-li vaše bundička podšitá teplou kožešinou, nemusíte ji v interiéru vůbec sundávat!

Autorka:

Lenka Svobodová, www.faiyo.cz