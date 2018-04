Kouzlete s bramborovou kaší. Můžete ji smažit, zapéct i kombinovat s masem

Triky na nej kaši

Správné brambory

Na kaši je ideální varný typ C, brambory jsou správně moučné.

Propláchněte

Nakrájené brambory několikrát propláchněte pod studenou vodou, zbavíte je škrobu a kaše nebude tak lepit.

Nechte brambory odstát

Nešťouchejte brambory hned po uvaření, narušíte jejich strukturu a kaše pak nemá správnou konzistenci. Nechte je pár minut odstát, aby trochu zchladly.

Zákaz studeného mléka

Mléko, které do kaše přidáváte, musí být vždy teplé. Máslo: Používejte jen kvalitní máslo, žádné levné náhražky a margaríny.

Brandade: bramborová kaše se solenou treskou

Příprava: 24 hodin, 10 minut + vaření asi 20 minut

Pro 4 osoby

* 250 g nasolené tresky

* 4 střední brambory

* 200 ml smetany

* 5 stroužků česneku

* 1 bobkový list

* špetka tymiánu

* špetka mletého hřebíčku

* 50 ml olivového oleje

* sůl, pepř

* 8 plátků chleba

* 8 tenkých plátků ančoviček

* čerstvý rozmarýn

1. Ve větší míse necháme tresku odsolit - den předem ji zalijeme vodou a necháme máčet, několikrát vyměníme vodu.

2. Brambory oloupeme, rozkrájíme a uvaříme do měkka.

V malém kastrůlku pomalu provaříme 7-10 minut ve smetaně plátky oloupaného česneku, bobkový list,tymián a hřebíček. Vyjmeme bobkový list a smetanu s česnekem rozmixujeme.

3. Odsolenou slitou tresku povaříme krátce ve vodě, vyjmeme a necháme okapat.

4. Brambory zpracujeme na kaši, přidáme smetanu s česnekem, tresku rozebranou na malé kousky a šleháme 3 minuty, ke konci šlehání tenkým proužkem přiléváme olivový olej. Dochutíme solí a pepřem.

5. Kaší potřeme opečené krajíčky chleba, ozdobíme rozmarýnem a plátkem ančovičky.

Bramborová kaše se zelím

Příprava: 20 minut + vaření 30 minut

Pro 4 osoby

* 700 g brambor, varný typ C

* 250 g syrového zeleného zelí

* 100 g másla

* 6 jarních cibulek

* 100 ml smetany nebo plnotučného mléka

* sůl

* pepř

* špetka muškátového oříšku

1. Brambory omyjeme, oloupeme a vaříme v dostatečném množství osolené vody doměkka.

2. Zelené zelí nakrouháme a ve vyšší pánvi orestujeme na 50 g másla, trvá to 3-5 minut, dokud zelí nezměkne a jeho okraje nejsou dozlatova.

3. Očištěné cibulky podélně rozkrojíme a nasekáme včetně zelené natě a přidáme k zelí. Opékáme další 2 minuty.

4. Slité měkké brambory rozšťoucháme, přidáme smetanu, dochutíme solí, pepřem, muškátovým oříškem. Do hrnce s bramborovou kaší přimícháme zelí s jarní cibulkou a podáváme přelité zbylým rozpuštěným máslem samostatně nebo jako přílohu.

NÁŠ TIP Rozpalte na pánvi trochu oleje, vyšší vrstvu bramborové kaše na ní opečte, rozčtvrťte, obraťte a opékejte dozlatova. Zelí nahraďte podušenou kapustou, přidejte i na kousky nakrájené uvařené uzené maso.

Bramborová kaše s chorizem

Příprava: 15 minut + vaření 40 minut

Pro 4 osoby

* 1 kg brambor, varný typ C

* 250 g choriza

* 1 malý pórek

* čerstvá pažitka

* čerstvá petržel

* 50 g másla

* sůl

* pepř

* 3 lžíce octa

* 4 vejce

1. Oloupané a rozkrájené brambory uvaříme, slijeme. Stranou si necháme trochu vody. Bylinky najemno nasekáme. Rozebereme pórek na listy a nakrájíme je na menší plátky.

2. Chorizo pokrájíme a opečeme na pánvi, přidáme pórek a chvíli restujeme společně.

3. Brambory přidáme zbylou vodu, máslo, chorizo s pórkem a většinu bylinek. Osolíme, opepříme. Kaši zakryjeme a necháme v teple.

4. Do hlubšího širokého hrnce nalijeme vodu s octem,přivedeme ji k varu a zmírníme plamen. Vejce rozklepneme do vymaštěné misky a opatrně vkládáme do vroucí vody. Lžící přihrnujeme okraje bílku k vejci. Po 3-4 minutách pomalého varu vyjmeme vejce děrovanou naběračkou, okrájíme dlouhé okraje a servírujeme spolu s kaší posypané bylinkami.

NÁŠ TIP Pokud budete vařit ztracená vejce po jednom, připravte si mísu s ledovou vodou a uvařené vejce na naběračce krátce zchlaďte. Žloutek zůstane krásně tekutý. Vejce by měla být čerstvá, nejlépe v biokvalitě.

Biftek s kaší z brambor a dýně

Příprava: 20 minut + vaření 40 minut

Pro 4 osoby

* 4 bifteky 200-250 g

* 6 lžic olivového oleje

* pepř

* 1 kg brambor, varný typ C

* 500 g dýně Hokkaido

* 200 ml teplého mléka

* 50 g másla

* sůl

* 500 g zeleného chřestu

* 1 lžička cukru

* 1 lžička másla

1. Biftek roztlačíme rukou a zformujeme ho zase do původní velikosti, potřeme dvěma lžícemi oleje, opepříme a necháme odležet v chladu.

2. Oloupané brambory a oloupanou nakrájenou dýni uvaříme zvlášť doměkka. Z brambor, mléka, másla a soli ušleháme kaši a šťouchadlem zapracujeme uvařenou dýni. a oloupaný chřest

3. Očištěný povaříme v osolené vodě se lžičkou cukru a máslem - osm minut.

4. Předehřejeme troubu na 250 stupňů. Na grilovací pánvi rozpálíme olej a bifteky z obou stran 3 minuty zprudka opečeme. Grilovací pánev přetáhneme alobalem, necháme steaky 5 minut odležet a odkryté a osolené je krátce v troubě opečeme.

NÁŠ TIP Pokud použijete bílý chřest, který bývá silnější, vařte ho asi o 4 minuty déle. Hovězí maso nahraďte vepřovou panenkou nebo kuřecím prsem.

Hovězí guláš s bramborovou kaší

Příprava: 20 minut + vaření 100 minut

Pro 4 osoby

* 500 g hovězího - kližka, plec

* 80 g sádla

* 200 g cibule

* kmín

* mletá paprika

* sůl, pepř

* 1 lžíce rajčatového protlaku

* 50 g hladké mouky

* majoránka

* 1 stroužek česneku ,

* 800 g brambor

* 100 ml mléka

* 50 g másla

1. Omyté hovězí maso nakrájíme na kostky. Na sádle osmažíme drobně nakrájenou cibuli s kmínem do zlatova, přidáme papriku, zamícháme a vložíme maso, které na cibuli orestujeme po všech stranách.

2. Směs osolíme, opepříme, přidáme lžíci rajského protlaku a pod pokličkou vše dusíme ve vlastní šťávě do poloměkka, případně podléváme.

3. Maso vyjmeme z hrnce, šťávu vydusíme, až jí zůstane v hrnci tenká vrstva. Výpek zaprášíme moukou a restujeme několik minut, podlijeme vodou, rozmícháme, případně omáčku přecedíme, vrátíme do hrnce maso a vaříme do změknutí. Na konci varu dochutíme majoránkou a prolisovaným česnekem.

4. Brambory uvaříme do měkka v osolené vodě, ušleháme s mlékem a máslem na hladkou kaši. Troubu předehřejeme na 200 stupňů.

5. Guláš přesuneme do vymazané zapékací mísy, lžící na něj navršíme kaši a na deset minut zapečeme v troubě.