Kouření v těhotenství a doma zvyšuje dítěti riziko rakoviny

O kouření v těhotenství toho bylo napsáno již mnoho, přesto existuje skupina žen, která se zlozvykem nedokáže přestat ani v těhotenství. Podle nedávno zveřejněného průzkumu z USA by přitom mohla být tato skupina až dvakrát větší, než se doposud lékaři domnívali. Těhotné se ke svému kouření totiž nechtějí lékařům přiznávat.



Těhotné se ke kouření nechtějí přiznat

Výzkum provedený mezi 787 těhotnými ve třetím trimestru v dětské nemocnici Cincinnati se nejprve žen dotazoval na kouření a následně otestoval jejich vzorky moči. Ke kouření se přiznala jedna nastávající matka z dvanácti, podle rozborů moči ale kouřila jedna ze šesti. Dalších 7,5 procent žen pak byla podle výsledků vystavena pasivnímu kouření. Výzkumníci měřili v moči hladiny kotininu, který vzniká zpracováním nikotinu v lidském těle.

„Tabákový kouř obsahuje řádově více než 4000 látek, z toho je kolem stovky kancerogenních.Velká část těchto látek prochází placentou. Prvním z rizik je tedy zvýšené riziko vrozených vývojových vad. To platí o expozici jak aktivnímu, tak i dokonce pasivnímu kouření - tedy pobytu v místnostech, kde kouří někdo jiný. Plod v těle kuřačky trpí hypoxií, tedy nedostatkem kyslíku. Placenta je špatně prokrvená také v důsledku zúžení cév a častější jsou také další cévní poruchy placenty, častější je i její předčasné odloučení. Je zvýšené riziko potratu i porodu mrtvého plodu. Děti se rodí méně zralé. Mají nižší porodní hmotnost s trendem k menšímu obvodu hlavičky, po porodu mohou prožívat abstinenční syndrom,“ upozorňuje gynekoložka Blanka Vavřinková z První české lékařské společnosti.

Nikotin nemá bezpečnou dávku

Jakmile žena zjistí, že je těhotná, měla by se snažit s kouřením skoncovat pro dobro své i svého dítěte. „Jakékoli omezení nemá velký smysl, protože u tabákového kouře nemůžeme stanovit bezpečnou dávku. Pokud se těhotné ženě nedaří přestat bez pomoci, měla by se obrátit na svého lékaře nebo na některé z více než 30 center pro závislé na tabáku,“ dodává gynekoložka Vavřinková. Řešením rozhodně není přechod na elektronické cigarety, nikotinové žvýkačky a náplasti, ani jiné podoby tabáku jako je například ten šňupací. Všechny totiž obsahují nikotin, který prochází placentou a ovlivňuje plod.

Podle nedávné australské studie ovlivňuje kouření matek i plodnost jejich synů v produktivním věku. Synové kuřaček měli o 19 % nižší produkci spermií, výsledky studie se čtyřmi sty účastníky naznačují i to, že muži narozeni předčasně (což je jeden z efektů kouření) měli v dospělosti nižší hladiny testosteronu, což má za následek erektilní dysfunkci, snížené libido i menší množství produkovaného spermatu.



Kouření v domácnosti škodí dvakrát

Pokud žena neskoncuje s kouřením během těhotenství, je dost pravděpodobné, že v něm pak bude pokračovat i v domácím prostředí. Obzvlášť, pokud je kuřákem i její partner.

Dle průzkumu společnosti Ipsos realizovanému pro organizaci Dobrá rodina kouří v Česku skoro třetina populace. Mezi pěstouny je pak podíl kuřáků necelých 7 %. Až 6 % českých kuřáků si zapálí i v rodině, před dětmi či při jízdě autem. Svým zvykem tak zvyšují pravděpodobnost, že dítě jako pasivní kuřák v budoucnu onemocní rakovinou plic, jejímž nejčastějším iniciačním faktorem kouření je. V očích dítěte se pak kouření stává normou a je tak pravděpodobnější, že v budoucnu také sáhne po cigaretě a zapalovači. To potvrzují i zkušenosti organizace Dobrá rodina.

„Ve skupině dotázaných uvedlo pouze sedm procent, že jejich či svěřené děti jsou také kuřáci. Tato skupina se stoprocentně shoduje s množinou rodin, kde je jeden z rodičů - pěstounů kuřák,“ uvádí Tomáš Böhm, ředitel obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina. Kromě nekouření je podle něj vhodné s dětmi o této problematice, stejně jako o jiných návykových látkách, pravidelně hovořit a připravit je tak na setkání s nimi. Nejvíc kuřáků je u nás přitom právě mezi mladými lidmi, až 40 % z nich si zapálí.

Statistiky ukazují, že v České republice ročně onemocní rakovinou plic více než 6 500 lidí a kouření je iniciačním faktorem číslo jedna. Pouze 20 % z nich se dožije 5 let od stanovení diagnózy, 8 z 10 pacientů do 5 let umírá. Hlavní příčinou vysokého procenta úmrtí je pozdní příchod pacienta k lékaři. Včasná diagnóza zvyšuje šanci na úspěšné zaléčení onemocnění či prodloužení života o desítky procent.

Česká republika patří mezi špičky v oboru léčby rakoviny plic. Aktuálně je v jednání spuštění screeningu v podobě nízkoemisního CT v rizikové skupině a ve stádiu klinických zkoušek je také česká vakcína z dendritických buněk DCVAC, která je testována u pacientů na 15 českých a slovenských specializovaných pracovištích.