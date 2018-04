Koupit léky přes internet zákon neumožní

Končící ministr zdravotnictví David Rath (ČSSD) sice podepsal vyhlášku, která ode dneška internetový prodej léků dovoluje, jenže platný zákon o léčivech, jehož novelu se Rathovi prosadit nepodařilo, to neumožňuje, protože pro něco takového nestanovuje jasné podmínky.

"Lidé o to mají velký zájem, ale po právním rozboru jsme od toho upustili právě kvůli rozporu mezi vyhláškou a zákonem," říká Vladimír Finsterle.

Nápravu může zařídit novela zákona o léčivech. Její návrh zatím neprošel přes parlament. "Proto jsme zatím proti tomu, aby se léky přes internet prodávaly, protože nelze zaručit, že by to bylo bezpečné," říká prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Do doby než poslanci novelu odsouhlasí, si tak zřejmě nikdo netroufne volně prodejné léky přes internet nabízet. V internetových lékárnách se tak dají zatím koupit jen vitamíny a potravinové doplňky.

Vyhláška nově zavádí také možnost samoobslužného prodeje volně prodejných léků přímo v lékárnách, ale většina lékárníků toho nemíní využít. Tuto možnost ostatně už několik let mají i supermarkety nebo drogerie, avšak také ji nevyužívají jí, protože by k ní musely mít vyškoleného pracovníka a přitom by jim prodej běžných léků bez předpisu nepřinášel žádný výrazný zisk.