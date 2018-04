Koupel s vůní citronu dodá energii. Odpočiňte si doma ve vaně

V ČEM SE NAPŘÍKLAD MŮŽETE VYKOUPAT



Aloe vera: Hydratuje a regeneruje pokožku, tiší bolesti při poranění kůže, podporuje hojení ran. Má protizánětlivý účinek, zvyšuje UV faktor kůže. Australský čajovník: Olej z lístečků australské dřeviny známý pod názvem Tea Tree Oil je jedním z nejsilnějších přírodních antiseptik. Má charakteristickou pronikavou vůni a výrazně dezinfekční, protizánětlivé a protialergenní účinky. Bříza: V koupeli se využívá jako čisticí prostředek uvolňující ucpané póry. Podporuje regenerační schopnost kůže. Snižuje otoky. Eukalyptový olej: Má charakteristickou kafrovou vůni. Silice eukalyptového oleje pomáhají u poruch dýchacího traktu, při nachlazení. Zvyšují odolnosti vůči běžným infekčním nemocem. Eukalypt je také vhodný proti nervozitě a poruchám spánku. U zdravých lidí napomáhá k odstranění přirozené únavy, při pracovním přetažení, podporuje koncentraci. Používá se při artritidě a revmatismu, protože systematicky tlumí bolest. Hořečnatá koupel: Hořčík reguluje srdeční činnost a svalové kontrakce, chrání nervy. Je znám jako protistresový iont, pomáhá tělu využívat vitamín C a E, brání ukládání vápníku v ledvinách a žlučníku. Koupel působí příznivě při revmatismu, artritidě, srdečně-cévních i kožních chorobách a při gynekologických onemocněních. Heřmánek: zklidňuje a regeneruje pokožku. Působí jako protizánětlivý a mírně dezinfekční prostředek, zlepšuje hojení ran, brání vytvoření jizev, snižuje bolestivost. Protože vysušuje pokožku, je vhodný v kombinaci s tělovými oleji. Jód: Má zejména desinfekční účinky. Nevýhodou je, že vysušuje pleť, takže je namístě jej kombinovat s oleji. Obsahuje sůl jodidu draselného a je vhodná u chronických, zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře, a též u poruch prokrvení. V lázních Velichovky ji klientům do koupele předepisuje výhradně lékař. Kosodřevina: Má příznivý regenerační a relaxační účinek zejména na kloubní a pohybový aparát. Přísada je vyrobena z extraktu a silic sedmi léčivých rostlin: vrbová kůra, levandule, heřmánek, šištice chmelová, kopřiva a máta s přídavkem silice kosodřeviny, která koupeli dává charakteristickou vůni jehličí. Koupel se hodí pro celkovou relaxaci při únavě, po fyzické zátěži a sportu. Jalovec: Používá se podpůrně při nemocích kůže - zvyšuje prokrvení. Je vhodný pro regeneraci svalů. Jehličí ze smrku: Má účinky protirevmatické, navozuje velice příjemnou atmosféru, uklidňuje při nervovém vypětí. Éterické oleje z jehličí působí příznivě na vaše smysly. Zvyšuje odolnost proti virovým i bakteriálním nákazám, rozšiřuje průdušky a podporuje dýchání, snižuje bolest a ztuhlost revmatických kloubů. Kontryhel: Napomáhá odstraňovat ženské problémy (bolesti při menstruaci, obtíže v přechodu, výtoky, záněty atd.) Levandule: Hodí se do večerní koupele. Zklidňuje a harmonizuje, posiluje nervovou soustavu, pomáhá při poruchách spánku i při únavě. Používá se také v ženském lékařství. Litsea cubeba: Výtažek z čínské rostliny podporuje koncentraci, pomáhá při stresu a únavě, je výborný psychický stimulant, antidepresivum, afrodiziakum, přináší úlevu bolavým a oteklým nohám, je vhodnou prevencí před infekčními chorobami, zanechává výraznou dlouhotrvající osvěžující vůni. Máta: Má v koupeli zklidňující účinek. Usnadňuje celkové uvolnění po celodenní namáhavé práci. Po koupeli nemusíte používat žádné pleťové přípravky. Meduňka: Meduňkový extrakt v lázni uklidňuje nervozitu, předrážděnost, pomáhá při nespavosti, při chronické únavě, při bušení srdce. Příznivě působí také při revmatických bolestech. Pro své uklidňující účinky je koupel v meduňce vhodná zejména večer. Mořská sůl: Bývá základem koupelových solí. "Lázně Velichovky ji odebírají od francouzské firmy Sothys a ta ji prodává pouze ve velkém balení. V obchodech se běžně neprodává," říká Dana Jiráková. Koupel s mořskou solí má posilující účinky, významný je vliv protizánětlivý a protirevmatický, pomáhá při revmatických bolestech a ztuhlosti, při bolestech v kříži i hlavy. Dodává pokožce potřebnou vlhkost, udržuje ji vláčnou, pružnou a hebkou, revitalizuje pleť. Povzbuzuje unavený organismus a zároveň vyhlazuje kůži. Kombinovaná se skořicí působí navíc jako afrodiziakum. Olej z lučních květů: Pomáhá při revmatických bolestech a ztuhlosti, při bolestech v kříži, při zánětu nervu, při svalových bolestech, u zánětu šlach. Silice povzbuzují dýchání, látkovou přeměnu, podněcují pocení. Obsahuje řebříček, řepík, šťovíky, svízel, pampelišku, arniku, jitrocel a další. Pivní lázeň: Jsou přísady, které kombinují výživný olej s pravým českým pivem bohatým na vitamíny B v podobě chmelového extraktu a se zvláčňujícím obilným výtažkem. Taková lázeň napomáhá zejména zklidnění a regeneraci pokožky. Rozmarýn: Je nejlepší pro ranní probuzení, stimuluje a "zahřívá", podporuje krevní oběh, srdeční činnost, zahřívá chronicky studené nohy a ruce, zvyšuje nízký tlak. Navozuje pocit celkové svěžesti, dodává energii. Večer se rozmarýnová koupel používá proti nežádoucí únavě. Růžové dřevo: Odbourává nervozitu, stimuluje a harmonizuje psychiku, mírní bolesti hlavy. Je vhodné při migrénách, navozuje klidný a vydatný spánek, napomáhá hojení ran, regeneruje pokožku, je vynikající pro suchou a velmi citlivou pleť. Růžový kaštan: Zvyšuje odolnost a pružnost žilní stěny. Směs obsahuje výtažek z kůry, květů a zralých semen růžového kaštanu. Zlepšuje tok krve v žilách, působí proti otokům nohou žilního původu. Vynikající jsou při kožních problémech, u ekzémů, vysoký obsah minerálů podporuje látkovou přeměnu a prokrvení. Uplatní se také u neurologických onemocněních, při snížené hybnosti. Příjemná vůně uklidňuje nervy, osvěžuje, pomáhá při únavě a při depresi. Šípková růže: Účinkuje především jako aromaterapie. Extrakt obsahuje vřídelní sůl, výtažky z pšenice a výživný olej pro jemnou a hebkou pokožku. Slatina: V téhle přírodní a na klouby a pohybový aparát tak blahodárné směsi, se v lázních vykoupete jen na doporučení lékaře. A je to proto, že slatinová koupel zvyšuje krevní tlak, takže je třeba obezřetnosti. Směs bylin: Všechny koupele s bylinnými přísadami mají uvolňující, osvěžující účinek. Jsou vhodné u nervozity, u poruch spánku. Upravují krevní oběh a srdeční činnost, látkovou přeměnu, vnitřní dýchání, zlepšují filtrační činnost ledvin. Ve Velichovkách například používají bylinkovou směs s kopřivou, levandulí, mátou, heřmánkem, vrbovou kůrou a šišticí chmelovou. Solfatan: Je sirná přísada vhodná pro revmatiky, artritické a neurotické potíže, pro osoby s kožními problémy. Tymián: Ulehčuje odkašlávání hlenů. Užívá se jako lék a působí i při inhalaci k léčbě bronchitidy, mírní křečovitý kašel, při bronchiálním astmatu. Vhodně se doplňují s eukalyptovou přísadou.