Čím víc cítíte z vody chlor, tím je bazén špinavější, tvrdí odborníci

Většina z nás věří, že pálení a zarudnutí očí v bazénové vodě způsobuje chlor. Ve skutečnosti chlor sám o sobě ve správném množství není cítit ani nepálí. To, co nám způsobuje nepříjemnosti, jsou podle odborníků až látky, které vznikají při reakci chloru s močí, potem, opalovacími krémy a dalšími nečistotami, které do bazénů zanesou bezohlední lidé.

Pokud se před vstupem do bazénu neosprchujeme, přispíváme ke kontaminaci vody. Chlor se pustí do boje s nečistotami, čímž se zvyšuje koncentrace látek dráždících oční sliznice. Pokud se navíc v krytých bazénech špatně větrá, hromadí se ve vzduchu vypařující se směsi škodlivého plynu.



„Čistý vzduch je důležitý,“ říkají vědci, podle nichž je plavání úžasný způsob k zajištění dostatku pohybu, aby člověk zůstal zdravý. „Nicméně návštěvníci bazénu by měli vědět, jak zabránit šíření infekcí ve vodě.“

„Tedy nikdy nepolykat vodu, před vstupem do bazénu se pečlivě sprchovat. Rozhodně by neměl plavat nikdo nemocný, zvláště se zánětem močových cest a průjmem,“ tvrdí doktorka Michele Hlavsová z Centra kontroly a prevence chorob.

Slova amerických odborníků potvrzuje také lékař Pavel Hanzelka, odborný konzultant LR Health & Beauty: „Pálení očí z bazénu určitě není způsobeno chlorem nebo látkami, které se užívají k úpravě vody a její dezinfekci, pokud jsou použit ve správném poměru.“

Příčinou nepříjemností může být také nesprávné pH vody či přemnožení řas. Na pálení očí má však i podle českého lékaře vliv hlavně to, že lidé vstupují do bazénu neosprchovaní. „Nečistoty pak reagují s chlorem za vzniku dráždivých sloučenin. Proto je důležité se před vstupem do bazénu řádně omýt. Především močení do vody, což se týká hlavně malých dětí, se na tom významnou měrou spolupodílí,“ vysvětluje lékař.

Oční lékařka Veronika Stegmannová z kliniky Gemini však upozorňuje, že pálení očí nelze dávat automaticky do souvislosti s přítomností nějakých látek ve vodě. „Reakce je vždy individuální. Ze dvou lidí ve stejném bazénu můžou jednoho oči pálit a druhého ne. Moč sama o sobě pálení očí způsobovat vůbec nemusí. Není toxická, dá se i pít,“ řekla oční lékařka.