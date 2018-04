Kotlíkový mejdan: jídla, která připravíte v přírodě na ohni

Jelení kotlík

Příprava: 45 minut (+ marinování) + vaření 2-3 hodiny

Marináda:

* 1 najemno nakrájená cibule

* 3 mrkve na plátky

* 2 nakrájené řapíky celeru

* 4 oloupané stroužky česneku

* 8-10 zrnek celého pepře

* 2 hřebíčky

* 500 ml suchého červeného vína

* 250 ml oleje

Do kotlíku:

* 125 g slaniny na kostičky

* 2 kg jeleního ramínka bez šlach, nakrájené na kostičky 2,5 cm

* 30 ml olivového oleje

* 1 najemno nakrájená cibule

* 2 lžíce hladké mouky

* 100 g sušených broskví, nakrájených

* 500 ml vývaru

* 30 ml citronové šťávy

* sůl a čerstvě mletý černý pepř

1. Připravte si marinádu ze všech ingrediencí. Naložte do ní maso v jedné vrstvě, přikryjte fólií a uložte přes noc do ledničky. Pak marinádu přeceďte a uschovejte tekutinu i zeleninu.

2. Osmažte slaninu v oleji dokřupava. Vyndejte lžící a uložte stranou. Osmažte maso dohněda. Osolte, opepřete a dejte stranou. Osmažte cibulku doměkka.

3. Přidejte k cibuli zeleninu z marinády a na mírném plameni osmažte doměkka. Vmíchejte mouku.

4. Přidejte slaninu a maso. Potom i broskve, vývar a citronovou šťávu a 250 ml marinády. Přikryjte kotlík a vařte mírným varem 2-3 hodiny, dokud se maso nerozpadá. Posypejte čerstvou nasekanou petrželkou a podávejte s chlebem.

Vepřový kotlík s fazolemi a vínem

Příprava: 20 minut vaření 90 minut - 2 hodiny

* 30 ml oleje

* 1 kg vykostěných vepřových žebírek nakrájených na kostky o straně 2,5 cm

* 1 a 1/2 lžičky soli

* čerstvě mletý černý pepř

* 2-3 stroužky česneku, rozmačkané

* 1 lžíce čerstvé šalvěje, nasekané

* 500 g sušených bílých fazolí přes noc namočených a osušených

* 1/2 lžičky muškátového oříšku

* 1 lžíce cukru

* 125 ml suchého červeného vína, ohřátého

* 1 lžíce čerstvé citronové šťávy

* 200 ml rajčatového pyré

* 125 ml hovězího vývaru, ohřátého

* 8 šalotek

* 250 g klobásy nakrájené na tlustá kolečka

1. Rozehřejte olej a osmažte vepřové dohněda. Osolte, opepřete. Přidejte česnek a šalvěj a osmažte doměkka.

2. Přidejte fazole a muškátový oříšek. Přidejte cukr, víno, citronovou šťávu, pyré a vývar. Přikryjte a vařte na mírném ohni, dokud není maso měkké.

3. Přidejte cibulky a klobásu a vařte ještě půl hodiny.

Kuřecí kotlík s meruňkami

Příprava: 40 minut + vaření 90 minut - 2 hodiny

* 16-20 kousků kuřete

* 30 ml másla a 30 ml oleje

* 2 velké cibule, nakrájené

* 4 velké stroužky česneku, rozmačkané

* kus zázvoru, velký jako palec, oloupaný a najemno nakrájený

* 6 semínek kardamomu, podrcených

* 3 hvězdičky anýzu

* 2 tyčinky skořicové kůry

* 2 bobkové listy

* 2 lžíce kari v prášku

* 3/4 lžíce kmínu, mletého koriandru a kurkumy

* 250-500 ml kuřecího vývaru

* lžíce soli

* 2-3 lžíce citronové šťávy

* 400 g sušených meruněk

* 375 ml bílého jogurtu

1. Osmažte kousky kuřete na másle a oleji dohněda. Přidejte cibuli, česnek a zázvor a smažte a míchejte, dokud cibule nezesklovatí. Přidejte kardamom, anýz, skořici a bobkový list a míchejte, aby se propojily chutě.

2. Vmíchejte kari, kmín, koriandr a kurkumu a 250 ml horkého kuřecího vývaru. Osolte a vmíchejte citronovou šťávu. Posypejte povrch směsi meruňkami a přikryjte pokličkou. Vařte na mírném ohni jednu a půl až dvě hodiny, dokud není kuře měkké. Je-li potřeba, přilijte vývar.

3. Odstavte kotlík z ohně a vmíchejte jogurt. Posypejte čerstvým koriandrem a podávejte s rýží.

Kotlíkový chleba se slaninou a cibulí

Příprava: 45 minut + pečení 60 minut

* 1 kg hladké mouky

* 1 lžíce soli

* 2 lžičky práškového cukru

* 10 g instantního droždí

* 100 g másla

* 225 ml vlažného mléka

* 225 ml vlažné vody

Na povrch:

* 125 g slaniny na kostičky

* 30 ml másla

* 3 červené cibule nakrájené na kolečka

* 200 ml zakysané smetany

* sůl a čerstvě mletý černý pepř

1. Smíchejte mouku, sůl, cukr a droždí v míse. V mléce rozpusťte máslo a přilijte do suché směsi spolu s vodou. Smíchejte a vypracujte hladké a pružné těsto, které se nelepí na ruce.

2. Pomastěte kotlík nebo pekáček i jeho víko máslem, vložte do něj těsto a nechte v teple vykynout do dvojnásobného objemu.

3. Připravte si horní vrstvu: osmažte slaninu dokřupava. Vyndejte lžící a odložte stranou. Potom ve výpeku osmažte cibulku, dokud nezesklovatí. Smíchejte v misce slaninu, cibuli a zakysanou smetanu a lžící namažte na vykynuté těsto. Uložte na střední oheň, přikryjte pokličkou a položte na ni žhavé uhlíky. Pečte asi hodinu, dokud chleba při poklepání nevydává dutý zvuk.

Jehněčí kolínko v kotlíku

Příprava: 40 minut + vaření 2 hodiny

* 30 ml olivového oleje

* 1,75 kg jehněčího kolínka nakrájeného na porce

* lžička soli

* čerstvě mletý černý pepř

* lžíce čerstvého rozmarýnu, pokrájeného

* 2 cibule, najemno nakrájené

* 3 stroužky česneku, rozmačkané

* lžíce octa balsamiko

* 4 zralá červená rajčata, oloupaná a nakrájená nebo plechovka celých rajských (410g)

* 500 g brambor

* 10 malých cuketek nakrájených na kousky

* 10 malých žlutých patizonů překrojených napůl

* 500 g hub

1. Rozehřejte v kotlíku olej a osmahněte kusy masa dohněda. Osolte, opepřete a posypejte rozmarýnou. Vyndejte z kotlíku a uložte do tepla.

2. Osmažte cibuli a česnek dozlatova. Přidejte balzamiko a zamíchejte. Přidejte rajčata.

3. Vraťte do kotlíku maso, pověste výš nad oheň (nebo ztlumte troubu), přikryjte poklicí a duste asi půl hodiny.

4. Přidejte brambory a vařte, dokud nejsou téměř hotové. Potom přidejte zeleninu a vařte tak dlouho, dokud nezměkne.