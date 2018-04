Na vlastní kůži jsme zjistili, jak se vyrábí kosmetika z bylinek

4:40 , aktualizováno 4:40

Zajímá vás, co všechno obsahuje kosmetika, kterou běžně používáte a jak vůbec vzniká? Nás také a proto jsme se vypravili přímo ke zdroji, abychom se na vlastní oči přesvědčili, co se skrývá za výrobou kosmetických přípravků. Budete překvapeni, stejně jako my.