Kosmetika s kolagenem slibuje zázraky. Opravdu dokáže vymazat vrásky?

Slovo kolagen se v souvislosti s anti-age přípravky skloňuje často. Právě tahle ve vodě nerozpustná bílkovina je totiž zodpovědná za mladistvý vzhled pleti. Tvoří se ve škáře – druhé vrstvě kůže – z několika různých aminokyselin, má formu trojité spirály a zajišťuje, aby kůže byla pružná a pevná.



O tvorbu kolagenu se starají buňky, kterým se říká fibroblasty. Časem jich ale ubývá a jejich schopnost kolagen vytvářet se zároveň snižuje. Výsledkem je mnohými tolik obávaná ztráta elasticity a "propadání" horních vrstev kůže v podobě jemnějších i hlubších rýh.



To všechno je zcela přirozený proces, nebyly by to ovšem kosmetické firmy, aby nepátraly po způsobu, jak tvorbu kolagenu znovu podpořit. Některé dokonce uvádějí, že jejich produkty obsahují bílkovinu jako takovou; díky speciálnímu séru či krému se má dostat do pleti a zevnitř pracovat na jejím vyhlazení a zvýšení pružnosti.



Neprostupná bariéra

Může podobný přípravek fungovat? Jen stěží, jsou zajedno experti. "Ještě nikdo neprokázal, že by byl kolagen schopný prostoupit pokožkou, tedy svrchní vrstvou kůže, do škáry. Zůstává na povrchu pleti, časem se smyje nebo setře," upozorňuje Jitka Poláková, která stojí za českými značkami Le Chaton a La Chévre.



Její slova potvrzuje i estetický chirurg Michael Entner. "Kolagen přes kožní bariéru neprojde, protože má příliš velké molekuly," doplňuje rezolutně a dodává, že jako složka kosmetického přípravku je proto bílkovina zcela neúčinná. Funguje maximálně jako chytrý marketingový trik. "V kosmetice nicméně existují látky, které tvorbu kolagenu umějí stimulovat," podotýká.



Pomáhat a chránit

Zatímco Michael Entner nedá dopustit na kombinaci výtažků z mořských řas a aktivních peptidů, Jitka Poláková doporučuje vsadit na antioxidanty. "Zvlášť vitamin C je pro tvorbu kolagenu nezbytný," vysvětluje, "pomůžou ale i další vitaminy A a E nebo koenzym Q 10. Ty všechny zvyšují ochranu kůže před ztrátou kolagenu."



Odbornice zdůrazňuje také ochranu před slunečním zářením: "V létě omezte pobyt na přímém slunci a v každé roční době používejte ochranný krém," radí. Co se týče prevence stárnutí pleti, je tahle stará dobrá rada nad zlato. Pokud jde o "zachraňování", víc než jakýkoli dramaticky propagovaný produkt nakonec pomůže zdravý životní styl.