Nejlepší krém na obličej je ten na opruzené zadečky, říká trenérka

Aby měla stále hladkou a nevysušenou pleť bez pupínků, každý den se několikrát namaže krémem, který se používá na dětské zadečky. Je to prý nejlepší pomocník a stojí jen pár korun.

Drahé krémy u této ženy nemají šanci, protože prý zdaleka nefungují tak dobře. Navíc prý skvěle pomáhají i jako prevence proti vráskám.

„Je to tak, milé maminky po celém světě. Je to krém na dětské prdelky a dokáže zázraky a jak jistě víte, je i neskutečně levný. Je to vážně kouzelná věcička. A může si ji pořídit každý. Tento krém je zkrátka dostupný všem a to je na něm také úžasné,“ sdělila Kayla s tím, že teď očekává zprávy plné děkovných vzkazů.

Ze svého objevu si dělá legraci, protože je jí jasné, že není jediná na světě, kdo tento krém používá na obličej. Ale zároveň sama říká, že to chtěla vykřičet do světa, aby se informace dostala i k těm, kteří o tom dosud neměli ani tušení.

250 gramů krému s podobným složením seženete i v Česku. Cena se pohybuje zhruba okolo 100 korun.