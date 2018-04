Kosmetika, která vám může poškodit zdraví

Pokud by se ženy zamyslely, kolikrát si v životě obarvily vlasy, nalakovaly nehty, kolik už spotřebovaly sprchových gelů nebo deodorantů, nejspíš by došly k obrovskému číslu a zároveň by na tom patrně neshledaly nic divného. Řada běžně používaných kosmetických výrobků však obsahuje nebezpečné látky, které, zvláště používají-li se často a dlouhodobě, ohrožují vaše zdraví.

Jedovaté vlasy

Jedno z potenciálních kosmetických nebezpečí představují barvy na vlasy. Ačkoliv je používá přibližně každá druhá žena, většina z nich netuší, že tím podstupuje zdravotní riziko. Přitom je poměrně známé, že těhotným ženám se doporučuje, aby s barvením vlasů raději počkaly.

Některé barvy na vlasy totiž obsahují řadu toxických látek, které mohou vzbuzovat alergické reakce, především takzvaný kontaktní ekzém. Jednou z nejzákeřnějších látek v barvách na vlasy je butoxyetanol, který může vyvolat rakovinu. Podle oficiální vědecké rady Evropské komise (The Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products) se jedná zejména o rakovinu močového měchýře. Další nebezpečnou látkou v barvách na vlasy bývá barvivo parafenylenediamin, které by vůbec nemělo přijít do kontaktu s kůží.

Zdravotní rizika používání barev se pochopitelně znásobují s počtem let, po něž žena barvy na vlasy používá, a ve frekvenci barvení. Nejagresivnější jsou pak barvy, které mění odstín vlasů radikálně a jdou obtížně vymýt vodou.

Dawn Mellowshipová, autorka knihy s názvem Toxic Beauty, o níž v lednu informoval britský deník Daily Mail, radí čtenářkám, aby častěji používaly přírodní barviva - třeba z heřmánku, šafránu, černé myrty nebo zelených vlašských ořechů. Vhodná je i henna, která má trvalejší efekt, protože její molekuly pronikají hluboko do vlasu. Někdy se však objevuje alergická reakce i na toto barvivo.

Dráždivá koupel

Koupel ve vaně plné pěny, používání sprchových gelů a šamponů je v našem životě samozřejmostí. Možná vás však po mytí někdy pálí oči a svědí kůže, nebo dokonce pohlavní partie. U citlivých osob nebo malých dětí se po používání této "koupelnové" kosmetiky může objevit infekce močových cest.

Může za to saponát s názvem sodium lauryl sulfát (SLS), který je obsažen v celé řadě běžně prodávané kosmetiky, hlavně v šamponech (do kterých se pro zmírnění dráždivého efektu saponátu přidávají zklidňující byliny), tekutých mýdlech a zubních pastách – v tomto případě může způsobit podráždění sliznice a jazyka, zvláště u lidí náchylných k aftům. Tato látka proniká až šest milimetrů hluboko do kůže.

Toxické nehty

Téměř všechny laky na nehty obsahují v malém množství formaldehyd a toluen. Rozpouštědlo toluen zaručuje, že se lak dobře nanáší, rychle schne a po zaschnutí je tvrdý. Toluen je sice škodlivý (způsobuje nevratná poškození mozku) pouze tehdy, když je inhalován ve větším množství a po delší dobu, ale přesto se z laků v malém množství uvolňuje, sotva otevřete lahvičku.

Formaldehyd je považován za karcinogen a způsobuje podráždění kůže, očí a alergie. Vystavení se malým dávkám formaldehydu může vyvolat bolesti hlavy a zánět nosní sliznice, vyšší koncentrace pak mohou za respirační problémy, astma nebo zánět průdušek. Podle mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) způsobuje formaldehyd jednu z forem rakoviny hrdla.

Přestože americký úřad Food and Drug Administration (FDA) přímo nezakazuje používání formaldehydu v kosmetice (přidává se také například do mýdel), nařizuje, že musí být označen varováním, pokud koncentrace formaldehydu ve výrobku překročí 0,05 procent.

Nebezpečné deodoranty?

Je známo, že některé deodoranty a antiperspiranty obsahují sloučeniny hliníku a konzervanty parabeny. Tyto látky jsou v poslední době ostře sledované, protože někteří vědci se domnívají, že při časté aplikaci mohou vyvolávat účinky podobné působení estrogenních hormonů. To je jedním z prokázaných rizikových faktorů vzniku rakoviny prsu.

Ačkoliv převládá názor, že jednoznačný důkaz o podílu těchto látek na vzniku rakoviny neexistuje, existují výzkumy, které přinášejí nové znepokojivé skutečnosti. Například britská studie z University of Reading ukázala, že parabeny byly obsaženy v prsní tkáni žen, které dlouhodobě používaly deodoranty. Studie z Dánska zase zkoumala šestadvacet mužských dobrovolníků, kteří si aplikovali deodorant obsahující parabeny. Bylo zjištěno, že tyto chemické látky pronikly do jejich krevního oběhu během jedné hodiny.

Riziko je pak znásobeno tím, že deodoranty se aplikují na čerstvě oholenou pleť v podpaží. Oholení narušuje ochrannou vrstvu kůže, což chemikáliím umožňuje snažší cestu k tomu, aby pronikly přímo do těla a krevního řečiště.

Podle autorů studie je v každém případě lepší přečíst si složení deodorantu, který si chystáte koupit: pokud obsahuje propylparaben, butylparaben nebo hliník, pro jistotu se rozhodněte pro "zdravější" verzi.