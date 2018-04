Tajemství hvězdné kosmetiky. Jak se z balzámu stane světový hit

Představte si, že máte kosmetickou firmu. Jak své výrobky dostanete do povědomí žen? Je to snadné: spolupracujte s celebritami. Tento trik zabíral vždycky, ale nikdy to výrobci kosmetiky neměli tak snadné jako dnes. Pomáhají jim totiž mocné sociální sítě.