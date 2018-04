Jak si načasovat kosmetické zákroky. V zimě vsaďte na laser i ultrazvuk

„V zimě je vhodné provádět všechny laserové zákroky, při kterých se porušuje celistvost kůže,“ říká korektivní dermatoložka Lenka Faltová z pražské kliniky LaserPlastic. Nejčastěji podle ní jde o laserové peelingy, odstraňování znamének a pigmentací, laserové ošetření akné či jizev a také odstraňování nechtěného tetování.

Co nejbližší termín by si podle jejích slov měl najít i ten, kdo touží po razantním omlazení. „I procedury, jako je odstranění vrásek pomocí CO 2 laseru, plazmového přístroje nebo frakční radiofrekvence, je vhodné provádět v podzimním a zimním období,“ pokračuje dermatoložka.

Dodává, že velmi vhodná doba je i pro takzvanou ultherapii, při které ultrazvukový přístroj proniká do nejhlubších vrstev pleti a aktivuje v nich tvorbu kolagenu.

„Momentálně se nejvíc klientek objednává právě na ošetření pigmentací a vrásek, ale populární jsou také různé kombinace zmiňovaných omlazujících procedur, jako je chemický peeling, laserové omlazení a ultrazvukový lifting,“ shrnuje Lenka Faltová. Muži podle ní dávají přednost razantnějším zákrokům, ideálně těm jednorázovým, u nich tak vede ultrazvuk.

Co nechat na jindy

Na jaro raději počkejte s mezoterapií. Při ní se mikrojehličkami do kůže vpravuje speciální roztok, který může způsobit výrazné zavodnění, a pak je potřeba se vyhnout mrazu, ale také přehnanému slunění. „Totéž platí i pro populární ošetření červených žilek v obličeji,“ doplňuje lékařka. „V zimě totiž citlivě reagují na přechody z chladu do tepla a obráceně.“

Jakou péčí zákroky doplnit

„V zimě je ochrana kůže stejně důležitá jako v létě,“ upozorňuje lékařka. „Nezapomínejte proto používat vhodnou kosmetiku včetně přípravků s SPF. Lehčí hydratační krém vyměňte za takový, který obsahuje více tukových složek. Pokud máte sušší pleť a trávíte hodně času venku, zvolte klidně i hutný výživný krém,“ radí a dodává, že základem krásné pleti je i teď správný pitný režim.