Osm nejčastějších kosmetických omylů. Vlasy jako „helma“ a slepené řasy

Řídkým a nevýrazným řasám pomůžeme co nejdelšími vějířky, bledou pokožku "smažíme" na sluníčku nebo v soláriu do čokoládova a neuvědomíme si, že už to ani není pěkné. Netvrdíme, že o sebe máme přestat pečovat, optimální je vydat se zlatou střední cestou. Následujících osm zdánlivých kosmetických vychytávek bychom měly používat s rozmyslem.

1. Příliš mnoho parfému

Vonět chceme, o tom žádná, ale jak už bylo zmíněno, všeho moc škodí. I když se vám po dvou hodinách zdá, že parfém na vás přestal vonět, vězte, že nepřestal. Ostatní stále cítí jeho vůni, to jen váš čich vůči němu otupěl. V případě toaletních vod můžete aplikaci zopakovat po 6-8 hodinách.

2. Nevhodný make-up

Zde se můžeme dopustit rovnou dvou chyb. Tou první je nepřizpůsobení typu nalíčení situaci. Do zaměstnání pravděpodobně nezvolíte stíny se třpytkami či jakékoli extravagantní líčení. Jestli si nejste jistá, zda se pro danou příležitost zvládnete vhodně nalíčit, držte se osvědčeného "méně je někdy více".

Další je intenzita make-upu. S takovým, který připomíná spíše klaunskou masku, moc parády nenaděláte. A případného pana Božského zaujmete spíše v negativním slova smyslu.

3. Účes jako helma

Každá žena si přeje, aby její účes na rande, důležitém jednání nebo večírku vypadal pořád perfektně. To svádí k tomu, že to podobně jako u parfému, přeženeme i s lakem na vlasy.

Silně ztužené vlasy ale nemůžete rádoby ledabyle prohrábnout a pracně vytvořené kučery vám těžko budou smyslně spadat do obličeje. I mnozí muži přiznávají, že dotýkat se "helmy" je nepříjemné.

4. Umělé řasy

Ať už nalepovací v celistvém vějířku, nebo zahuštěné a prodloužené po trsech, ze kterých nepřirozenost jen čiší, nechte je hvězdám pornofilmů. Místo toho si pořiďte kvalitní řasenku, nebo se zastavte ve spolehlivém salonu, kde vám odbornice řasy prodlouží tak, aby si každý myslel, že jsou vaše vlastní.

5. Lepivý lesk na rty

Lesk na rty, který příliš lepí, a stejně tak velmi často i výrazně nalíčená ústa odrazují muže od polibku. Neobejdete-li se bez barev na rty, vybírejte lesky, které nelepí. I takové už dnes existují.

6. Silné opálení

Bronzová pleť je sexy, ale dbejte na to, abyste to se soláriem či vystatováním se na sluníčku nepřehnala. To vám na kráse příliš nepřidá, opalováním pleť zatěžujete a nastartujete předčasné stárnutí. Solárium vám navíc vytvoří odstín do oranžova. Když nechcete být za bleduli, zkuste tónovací krémy s jemným až středním účinkem, případně v soláriu zůstávejte jen pár minut a ne příliš často.

7. Dehydratace

Suchou a vyprahlou pokožkou, která připomíná struhadlo, nikoho neohromíte. Ano, i někteří muži jsou schopni všimnout si takových detailů. I tady nemusíte nic přehánět, alespoň jednou denně pokožce těla dopřejte vzpruhu v podobě hydratačního krému.

8. Nedůsledné oholení

Pokud se holíte ve spěchu nebo používáte tupou žiletku, stává se, že některé chloupky či dokonce celé partie vynecháte. Obecně se doporučuje odstraňovat chloupky večer, aby se pokožka stihla do rána zregenerovat. Večer také míváme více času než ráno.