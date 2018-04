Kosmetické novinky: záplava vůní i líčidla za babku

1:00 , aktualizováno 1:00

Co den, to nějaká kosmetická novinka. Známé i méně známé společnosti nás zásobují víc než pan Karfík ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Proto přinášíme tipy na to, co stojí za pozornost.