Kosmetické dárky od moře: růžová voda z Bulharska, levandule z Francie

Francie

Spoustu slavných značek ze země galského kohouta dnes naštěstí koupíte i u nás, ovšem je co objevovat (a co závidět). Vedle trhů, kde seženete mýdla, kosmetiku z provensálské levandule nebo balzámy na rty z včelího vosku, určitě zaskočte i do zdejší lékárny. Právě tady se totiž zrodily hvězdy v péči o citlivou pleť, jako jsou Vichy, La Roche-Posay, Uriage a další. Nebojte se nakouknout ani do obchůdků s lokálními výrobky nebo zapadlých butiků, i tam se dají najít skvosty.

Itálie

Země proslavená parfémy stejně jako Francie přímo vybízí k nákupu nové vůně. Místo toho, abyste se spolehly na osvědčenou značku, zkuste tentokrát ulovit opravdovou delikatesu - rafinovaný niche parfém. Jestli vás láká dekorativka, zapátrejte ve stojanech s místními, cenově dostupnými značkami Kiko a Wycon.

Španělsko

Panenský olivový olej, voňavý med a svěží citrusy z jižní Evropy jsou sice primárně opěvovány gurmány, ovšem ne všechno toto přírodní bohatství putuje na prostřené stoly. Staletími prověřené účinky z nich totiž udělaly také nepostradatelnou složku pečující kosmetiky, takže je neváhejte pozvat do své koupelny.

Řecko

Olivový olej je součástí kosmetických rituálů řeckých žen už několik tisíc let. Dodá pokožce nejen dlouho trvající hydrataci, ale i maximum přírodních látek, díky kterým je pleť projasněná a vypnutá. Součástí řecké kosmetiky je i olej arganový, mandlový nebo hroznový. Většina kosmetických výrobků, které se vyrábějí podle tradičních receptů, je navíc vyrobena výhradně z přírodních složek a není testovaná na zvířatech. „Malé“ Řecko si můžete udělat i v případě, že se na Peloponés letos nechystáte. Některé značky jsou dostupné i u nás.

Chorvatsko

Ve složení krémů a balzámů tu najdete stejné osvědčené stálice jako podél celého Středozemního moře: olivový olej, včelí vosk, med i levanduli. I když jsou lokální kosmetické značky spíš malinké a není o nich moc slyšet, určitě se nemusíte bát sáhnout po některém jejich výrobku. Většinou to jsou čisté, přírodní produkty.

USA

Hodně radosti za mrzký peníz si můžete dopřát při výletě za oceán. Pokud přistanete v zemi neomezených možností, happyendů a Donalda Trumpa, můžete se směle vydat do parfumérií a drogerií a bez uzardění propadnout kosmetické horečce. Doporučujeme přiletět s prázdným kufrem navíc, abyste měli dostatek místa pro vaše úlovky. Jestliže neplánujete dovolenou ve stylu hrdinek seriálu Sex ve městě, zaskočte si do Sephory. Jednu z aktuálně nejvíc trendy značek, Milk Make-up, najdete tam.

Bulharsko

Zjemňuje, zklidňuje, čistí, regeneruje, zpomaluje stárnutí kůže a je také nepostradatelnou složkou parfémů. Řeč je o růži, respektive o růžovém oleji a růžové vodě. A protože královna květin je v Bulharsku jako doma, vyplatí se tady omrknout místní kosmetiku. v níž hraje hlavní roli právě tato něžná kráska.

Filipíny

Souostroví, kam se stále častěji vypravují i Češi, je jedním ze světových lídrů v produkci kokosů a výrobků z nich. Jejich nejdůležitější složkou je olej, který je extrahován a dále zpracováván jako složka potravinářského, kosmetického či lékařského průmyslu. Mnohé výrobky z kokosového oleje už mají dokonce certifikaci o ekologicky šetrném zpracování. Vedle tělových olejů, mýdla či sprchového gelu, můžete vyzkoušet i krémy anebo suché šampony s obsahem vanilky, máty, medu nebo tea tree olejů.

Nový Zéland

Nádherná země plná kontrastů se může kromě ragby pochlubit i přírodní a blahodárnou kosmetikou vyráběnou z bahna, které pochází z vulkanické oblasti okolo městečka Roturua. Bahno tak obsahuje plno minerálů a železitých látek, které prospívají regeneraci pleti. Absorbuje přebytečné oleje a tuk z pokožky, detoxikuje a čistí. Vzhledem k tomu, že jeho součástí je i síra, která působí jako antioxidační činidlo, geotermální bahno napomáhá i prevenci a eliminaci akné. Často se krémy na obličej, masky či peelingy na tělo objevují i s příměsí další unikátní složky, vzácného Manuka medu, nebo typického novozélandského ovoce kiwi.