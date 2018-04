Korejský zázrak z uhlí se změnil v lepidlo a blogerky řvou bolestí

Kosmetická maska černé barvy, které se říká též korejská, je internetovým hitem. Objevuje se v mnoha tutorialech a na řadě beauty blogů. Obsahuje bambusové uhlí, extrakt z grapefruitu a rozmarýnu a další výživné látky. Slibuje, že perfektně vyčistí póry a černé tečky na obličeji. Stačí nanést, počkat až zaschne a opatrně sloupnout. Na suchých částech masky je pak možné vidět všechny nečistoty, které na nich ulpěly. Skutečnost je však dost odlišná.

Dívka se natáčí na svůj mobil stojící před zrcadlem, jak se zoufale snaží sundat si černou masku, kterou má na obličeji. Vůbec jí to nejde, protože hmota je na kůži velmi pevně přilepená. Američanka Cachet Raynorová je jednou z těch, která se v rámci beauty tutorialu rozhodla vyzkoušet pleťovou masku z uhlí. Experiment se ale změnil v noční můru. Maska nešla sundat, takže blogerka celou dobu hrozně křičí a sprostě nadává. Její grimasy sice působí legračně, ale to nebylo cílem blogerky. Nakonec je štěstím bez sebe, že se masky vůbec zbavila.

Americká blogerka zdaleka není jediná, která si použití masky protrpěla. Podobnou zkušenost má i australská blogerka, jejíž utrpení se dostalo až na web magazínu DailyMail. Na téměř sedmiminutovém videu je zachycena, jak nadává a dokonce i pláče, protože kosmetický přípravek nemůže sloupnout.

„Rozhodla jsem se, že vyzkouším tuhle masku, abych konečně pochopila, proč je kolem ní takový humbuk,“ říká na úvod videa. Záhy se ukazuje, že maska je skutečně speciální, ale poněkud jinak, než si mladá žena představovala.

Na skok do koupelny

Při jejím odstraňování neustále odbíhá do koupelny a dokonce volá mámu. „Tohle tedy vážně není v pořádku. Proč dělám takové blbosti?,“ říká a spouští další lavinu sprostých slov. Na rozdíl od své kolegyně z Ameriky se jí ani po velkém úsilí masku z tváře odstranit nepodaří. Po několika marných pokusech to vzdává. „Jdu si to smýt, protože už vážně nemůžu. Jsem úplně vyčerpaná. A vy, prosím, podobné věci nedělejte,“ říká na závěr videa.

Zkušenosti těchto žen nejsou zdaleka ojedinělé. Maska působí spíš jako lepidlo, které na sebe nabalí buňky na povrchu pokožky a také chloupky. „Při jejím odstraňování tak dojde i k odstranění svrchní vrstvy kůže, což způsobuje bolest. Je to dobře vidět právě na virálech, které kolují na internetu,“ vysvětluje britská dermatoložka Andy Millwardová pro deník Metro.

A dodává, že kůže po aplikaci masky zůstává jemná právě proto, že se ženy zbavily její povrchové vrstvy. Pokožce to rozhodně neprospívá. Ztrácí tak přirozenou ochranu před škodlivými mikroorganismy. A i když se zdá, že na masce ulpívá přebytečný maz z pórů, mnohem pravděpodobněji jsou to spíše mastná vlákna, které chrání pokožku před škodlivými bakteriemi.