Košíčky s vanilkovým krémem

NA 8 PORCÍ

Příprava: 80 minut

* 250 g hladké mouky + další k poprášení válu

* 110 g másla, studeného

* 110 g moučkového cukru

* tuk na vymazání formiček a plechu

* 1 vejce

Na krém:

* 2 žloutky

* 50 g krupicového cukru

* 300 ml mléka

* 20 g hladké mouky

* 20 g kukuřičného škrobu

* semínka z 1 vanilkového lusku

* 140 ml smetany ke šlehání

Na karamel:

* 150 g krupicového cukru

1. Z mouky, másla a cukru vypracujte prsty nebo příborovým nožem směs podobnou drobence. Přidejte vejce a míchejte, dokud se směs nespojí v těsto (nehněťte ho ale příliš dlouho, aby zůstalo vláčné). Vzniklou kouli zabalte do potravinové fólie a dejte aspoň na půl hodiny do chladničky.

2. Troubu předehřejte na 180 °C, horkovzdušnou na 160 °C. Vložte do ní plech. Vychlazené těsto rozdělte na osm dílů, a ty vyválejte na pomoučeném válu. Jednotlivé díly pak vložte do vymazaných košíčkových formiček a prsty je pěkně vymačkejte do zvlněných okrajů; přečnívající okraje odstraňte pomocí nože. Dno těsta propíchejte vidličkou, překryjte kolečky pečicího papíru a pro zatížení na něj vsypte trochu suchých fazolí. Na rozpálený plech položte formičky a čtvrt hodiny pečte. Pak opatrně odstraňte papír a pečte těsto ještě čtyři až pět minut, až je jemně zlatavé. Vyjměte z trouby a nechte vychladnout.

3. Připravte si vanilkový krém. Žloutky, cukr a trochu mléka šlehejte dvě až tři minuty, aby vznikla nadýchaná a hladká směs. Pak do ní vmíchejte mouku a škrob. Zbylé mléko vlijte do kastrůlku, přidejte vanilková semínka a uveďte do varu. Přilijte vaječnou směs a míchejte; zpočátku se tvoří hrudky, ale žádné obavy, mícháním zmizí. Hotový krém přelijte do misky, zakryjte fólií, aby se nevytvořil škraloup, a nechte vychladnout. Poté do krému postupně zašlehejte smetanu.

4. Karamelové střípky: Plech mírně vymažte olejem. Do kastrolu se silným dnem dejte cukr, čtyři lžíce vody a na mírném plameni míchejte, až se cukr rozpustí. Zesilte plamen a bez míchání vařte pět minut. Když směs zezlátne, vlijte ji na plech, nechte ztuhnout a pak válečkem rozbijte na "střepy".

5. Košíčky naplňte vanilkovým krémem (nejlíp to jde pomocí cukrářského sáčku), ozdobte karamelovými střípky a trochu pocukrujte.