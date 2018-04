Korres: opravdu přírodní kosmetika z Řecka

Filozofie značky Korres

Koncept Korres je dotažený do posledního detailu. Inovativní a velmi propracovaný je přístup nejen k samotným produktům, ale také k zákazníkovi. Korres si pohrává s protiklady: přepychově vyhlížející prodejny kombinují velmi drahé materiály s použitím materiálů zdánlivě obyčejných, jako jsou euro palety.

Čisté přírodní produkty využívají kvalitních řeckých rostlin a surovin, kdy některé z nich jsou velmi vzácné. Pryskyřice stromu Mastiha například roste pouze na jediném ostrově Chios. Paradoxně jsou však svými cenami dostupné široké veřejnosti.

George Korres nechce produkovat luxus pouze pro omezenou skupinu zákazníků. Jeho přáním je, aby si vysoce kvalitní výrobky mohli dopřát všichni. A protože do inzerce nevkládá téměř žádné prostředky, mohou být produkty cenově dostupnější.

Obchody Korres

Korres Praha Pražský obchod Korres se nachází na jedné z nejlepších adres v Praze – Na Příkopě v Galerii Myslbek namísto bývalého Body Basics. Slavnostně otevřen byl 13.2.2009, veřejnosti pak o den později, na Valentýna.

Řekové jsou na "svůj" Korres náležitě hrdí, a proto produkty Korres naleznete téměř v každé řecké lékárně. Celosvětově je Korres považována za jednu z nejprogresivnějších přírodních kosmetických značek. Obchody Korres naleznete v mnoha světových obchodních centrech (Londýn, Paříž, New York, Los Angeles, Miláno, Řím, Barcelona, Helsinky, Berlín, Mnichov, Tokyo, Dubai, Hong Kong, Johannesburg, Sydney.)

Korres Natural Products je přírodní řecká kosmetika, která byla vybudovná na homeopatických základech. Tato kosmetika vznikla v nejstarší řecké homeopatické lékárně (Tzivanidis Pharmacy, Atény), ve které její zakladatel Yiorgos (nebo také George) Korres pracoval během svých studií farmacie. Na základě bohatých zkušeností a znalostech homeopatie, s vírou v čistě přírodní suroviny se rozhodl založit Korres Natural Products s cílem vyrábět bezpečné, účinné, trendové a všem dostupné přírodní produkty. Se svou ženou Lenou neustále vymýšlejí a zkoušejí nové kombinace a vlastnosti účinných látek.

Yiorgos a Lena Korresovi

Vybere si každý

Korres čítá více než 500 produktů – péče o pleť, tělo, vlasová péče, pánská péče, přípravky na opalování, dekorativní kosmetika, přírodní barvy na vlasy bez amoniaku a také potravinové doplňky. Všechny výrobky obsahují rostlinné a přírodní složky té nejvyšší kvality.

Využívají se čtyři skupiny přírodních ingrediencí řeckého původu:

* byliny známé a hojně využívané pro své léčebné účinky (aloe vera, třezalka, pupalka dvouletá atp.)

* tradiční řecké byliny – Mastiha a tymián, organický červený šafrán

* potraviny používané v Korres kosmetice – řecký jogurt, tymiánový med

* vysoce účinné přírodní látky jako např. DNA vodního melounu.

V Korres výrobcích nenajdete minerální oleje, silikony, parabeny ani propylen glykol. Produkty jsou balené ve stylově čistých obalech, které zdobí nádherné, velmi jednoduché fotografie rostlin (ingrediencí s řeckými popisky).

Vánoční tipy Korres

Heslem Korres pro letošní období Vánoc je "Obdarujte se krásou".

Nic víc nepotěší, než dárek z lásky. Korres má dárkové sety, které nabízejí nejen báječné kombinace produktů, ale zároveň jsou i cenově zvýhodněné.

Vánoční balíček z řady Vanilla plum

Triple Time

Kolekce třech nejoblíbenějších sprchových gelů v cestovním balení 50 ml: Japonská růže, Guava, Jasmín

Jasmín butter duo to go

Oblíbená vůně jasmínového sprchového gelu s neméně oblíbeným jasmínovým máslem na rty

Vanilla Plum

Vánoční kombinace vanilky a švestky, která každého pohladí svou příjemnou vůní obsahuje sprchový gel 50 ml, tělové máslo 50 ml a máslo na rty.

Nová linie péče o pleť s certifikátem bio kvality

Přírodní řecká kosmetická značka Korres obohatila své portfolio o linii biokosmetiky péče o pleť, která nese název Materia Herba.

Složení a textury

Linie Materia Herba se skládá z devíti produktů, z nichž všechny mají certifikát ECOCERT. Tato přední nezávislá celosvětová organizace zaručuje použití bio ingrediencí a výrobní proces, který respektuje životní prostředí. Každé vývojové a výrobní stádium – od ingrediencí přes zpracování, balení, označování, přepravu, energetiku až po odpad - je garantováno ECOCERTEM.

Složení textur linie Materia Herba je z 95–100 % přírodní. Zbylých 0–5 % obsahu má syntetický charakter, který je v souladu s přísnými standardy ECOCERTU. Materia Herba nabízí účinné produkty – hydratace, péče proti vráskám a regenerace pleti a současně garantuje šetrnost přípravků k pleti. Při vývoji řady Materia Herba byly největší požadavky kladeny zejména na zajištění optimální hydratace, anti-aging účinky a maximální šetrnost k pleti.

Přípravky:

Čištění

• 3 v 1 čisticí emulze pro všechny typy pleti

• Čisticí pěna pro všechny typy pleti

Hydratace

• Hydratační krém pro normální a suchou pleť

• Hydratační krém pro mastnou a smíšenou pleť

• Hydratační oční krém proti tmavým kruhům

Péče proti stárnutí pleti

• Krém proti vráskám pro normální a suchou pleť

• Krém proti vráskám pro mastnou a smíšenou pleť

• Oční krém proti vráskám

• Výživný noční krém pro všechny typy pleti

Inovativní přírodní péče proti stárnutí pleti

Nejnovější přírodní péče proti stárnutí pleti, která zastaví čas. Laboratoře Korres ve spolupráci s National Hellenic Research Foundation zkoumali stárnutí kožních buněk zkoumáním proteásomů a přírodních látek podporujících obranné mechanismy pleti proti jejímu stárnutí.

Materia Herba - antiageingová řada

Nezávislé studie, výzkumy a rozsáhlé testy včetně testů naslepo potvrdily účinnost této patentované linie. Vývojové laboratoře Korres spolupracovaly 5 let na studiích týkajících se mechanismů stárnutí kožních buněk, a to s Institute of Biological Research and Biotechnology (IBRB) v National Hellenic Research Foundation a s univerzitou v Aténách. Studie se zabývala funkcí proteasomů, dokonalých ochranných mechanismů buněčných proteinů, jako jsou kolageny a elastin a jejich aktivace k obraně a prodloužení funkčnosti kožních buněk.

Objev oceněný Nobelovou cenou – ubiquitin-proteasome systém v roce 2004, IBRB´s Molecular and Cellular Ageing Programme je jedním z nejvýznamnějších výzkumných skupin pracujících v oblasti Proteasome and Human Ageing s množstvím globálně známých publikací týkajících se tohoto subjektu.

VÝSLEDEK

Péče proti stárnutí pleti je hlavním posláním světa krásy a jsou zde hodně důležité viditelné benefity a výborné výsledky kosmetických produktů. Korres filozofie se opírá kromě jiného také o to, že výrobky Korres neslibují něco, co nemohou splnit. Je důležité zdůraznit, že přírodní/bio kosmetika nyní mluví jazykem konvenční péče o pleť.

Odborná účinnost všech produktů se řídí stejným protokolem testovacích systémů, umožňujících zákazníkům selekci založenou na stejných kritériích. Quercetin a dub podstoupil řadu testů zahrnující testy naslepo a též byla tato linie porovnávána s nejlepšími produkty péče proti stárnutí pleti na trhu. Testy měly výborné výsledky, zejména co se týče redukce vrásek.

Novinky z řady dekorativní kosmetiky

Značka Korres uvedla na trh také dekorativní kosmetiku. I ta splňuje vysoké standardy této značky.

Abyssinia oil mascara

Řasenka pro objem a délku řas

Spojení přírodních látek spolu se speciálním kartáčkem dodá řasám délku a objem. Bohatá textura s olejem Abyssinia, vitamíny a výtažkem z bambusu pečuje o řasy, prodlouží je a dodá jim objem Olej Abyssinia bohatý na mastné kyseliny řasy hydratuje a dodá jim lesk. Vitamin E a provitamin B5 dodají řasám potřebnou výživu a chrání je tak před lámáním. Výtažek z bambusu prodlužuje řasy. K dostání ve čtyřech odstínech: černá, hnědá, modrá, švestková.

Dlouhotrvající rtěnka

Dlouhotrvající rtěnka s jemnou hydratační texturou zjemní a hydratuje rty po celé hodiny. Výtažek z guavy, bohatý na vitamín C, má antioxidační účinky. Intenzivní barevné odstíny podtrhnou přirozenou krásu vašich rtů.

Třešňové lesky na rty

Jemný lesk něžně pohladí vaše rty. Třešňový olej hydratuje a zjemňuje rty, vitamíny E a C mají antioxidační účinky. Jemné lesklé odstíny podtrhnou přirozenou krásu vašich rtů. Výsledkem jsou krásné lesklé rty plné barvy.