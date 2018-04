Kořeněný jablkový rosol

NA 4 půllitrové sklenice

Příprava: 30 minut + několik hodin překapání + 30 minut vaření

Ingredience:

* asi 5 kg ne úplně zralých jablek (i poškozených), vykrájených, omytých a nakrájených na kusy

* 600 g krupicového cukru

* skořice, hřebíček a badyán

1. Jablka dejte do velkého hrnce, zalijte vodou a bez míchání povařte jen do změknutí. Vlijte do cedníku vyloženého utěrkou nebo přímo do utěrky upevněné na obrácené stoličce (viz ilustrace) a nechte vykapat do hrnce.

2. Šťávu po malých dávkách a za stálého míchání svářejte až na poloviční množství. Pomalu přisypte cukr i koření a vařte do zrosolovatění. Průběžně sbírejte pěnu. Hotovým rosolem plňte sklenice.