Lidská placenta nebo hlemýždí sliz. I to najdete v asijské kosmetice

Asijské ženy jsou péčí o pleť doslova posedlé. Používají nepřeberné množství krémů, olejů, sér, esencí, čistících gelů, sprejů, ampulek či masek. Nemají problém neustále zkoušet nové výrobky a vzájemně je různě kombinovat, dokud nenajdou péči, která přesně kopíruje potřeby jejich pleti. Kvalita pleti je pro ně naprosto zásadní.

Jejich každodenní rituály zahrnují klidně i hodinu či dvě. Zatímco většina z nás používá maximálně tři produkty, Asiatky jsou schopné jich nanést i deset a mezitím si udělat i masáž obličeje. Aplikují je postupně a v menších vrstvách. A make-up? To je na další hodinu, protože výsledný look musí být prostě perfektní.

Zásoba kosmetiky, kterou si bere jedna z korejských blogery na cesty:

A často i je. Většina asijských dívek a žen má pleť skutečně hebkou a bez jakékoliv okem postřehnutelné vady. A to i ty, které se nemalují. Pokud má někdo problém s pletí, velmi intenzivně to řeší.

Pleťové masky asijské ženy zbožňují:

Ač se vášeň pro péči o zevnějšek týká dívek a žen z Japonska, Číny i Tchaj-wanu, skutečnými expertkami jsou Korejky. A právě jejich kosmetika zažívá v posledních letech boom. Černá pleťová maska nebo BB cream doslova obletěly celý svět.



BB cream z Koreje si zamilovaly ženy po celém světě:

Podle statistik patří jihokorejský kosmetický průmysl k nejvíce rostoucím na světě. V hlavním městě a jeho okolí jsou nejmodernější laboratoře, kde se testují inovativní technologie a nejrůznější ingredience, a na obchody s kosmetikou lze v Soulu narazit doslova na každém roku. Kosmetický průmysl je také mohutně podporován vládou. A jak by také ne, když jí přináší do kasy několik bilionů dolarů ročně.

Prim pro asijské ženy hraje hydratace, ale také boj proti vráskám a slunečním paprsků. Čím světlejší pleť, tím jsou spokojenější a připadají si i více žádoucí.

Korejky začínají dvojitým čištěním pleti. První přichází na řadu hydrofilní olej, kterým odstraňují z pleti zbytky make-up či opalovacího krému, následuje čisticí gel pro důkladné dočištění. Poté použijí exfoliační přípravek, tonikum, hydratační esenci a na ni sérum, především proti stárnutí. Pak aplikují plátýnkovou masku pro další specifické potřeby pokožky, krém, případně olej a nakonec sluneční řadu.

Asijský kosmetický průmysl si potrpí i na barevná balení:

K-beauty je založena na přírodních výtažcích. Ať už rostlinných, či živočišných. Produkty obsahují například zelený čaj, gingko bilobu, lotosové listy, bambus, sojové a rýžové proteiny, asijskou levanduli, ženšen, ale také brambory, chia semínka, včelí jed, vajíčka, oslí mléko nebo hlemýždí sliz. I když se to může zdát odpudivé, beauty blogerky si tuto ingredienci velmi pochvalují.

„Hlemýždí sekret v sobě ukrývá mnoho účinných složek: alantoin (organická látka podporující regeneraci), kolagen, elastin a kyselinu hyaluronovou. Ve výsledku má spojení těchto látek několik účinků, jako je zjemnění vrásek, hojení ran a popálenin, léčba akné. Tyto účinky jsou podloženy vědeckými studiemi,“ uvádí například na svém blogu uzasnaplet.cz, blogerka Alena.

To však není zdaleka jediná diskutabilní složka, kterou v asijské kosmetice můžeme najít. V některých přípravcích se vyskytuje zvířecí i lidská placenta. „Placenta obsahuje kyselinu hyaluronovou, která slouží k hydrataci pleti, stejně tak pomáhá předcházet vráskám a jizvičkám. Molekulární extrakty zase slouží k projasnění a regeneraci pleti. Díky antibakteriálním a antiseptickým účinkům si dokážou poradit i s infekcemi a s akné,“ popisuje korejská značka Skin18.

Vedle přírodních složek se však v kosmetických produktech z Asie vyskytují i látky, které by si naše pleť s klidem mohla nechat ujít. Například silikony, sulfáty či akrylátové polymery. Ti mohou vedle podráždění pokožky způsobovat i toxicitu.

„Osobně zastávám názor, že nejvhodnější kosmetikou pro českou pleť je ta evropská, vyrobená v našem podnebném pásu a na míru potřebám naší pleti. Nemyslím si, že by byla ta asijská pro nás nějak škodlivá, nicméně mohou se objevit reakce právě na již zmíněné živočišné složky, vzhledem k tomu, že na ně nejsme tak úplně zvyklé, je to v podstatě to samé jako s jídlem,“ uzavírá Tereza Poláčková, kosmetička a vizážistka značky Couleur Caramel.