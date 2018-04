Koranteng nakupuje dárky už v srpnu

„Letos je to poprvé, co na mě vyšla služba v redakci. Páteční zpravodajství na Štědrý den ale bude kratší, a dopoledne budu mít ještě volné. Jako každý rok tedy půjdeme s dcerou na ďáblický hřbitov, kde je pochovaný dědeček a babička. Projdeme se ještě po ďáblickém parku a pak pojedu do práce,“ řekl moderátor.

„Bude už tma až přijdu, rozsvítíme si stromek, pustíme koledy a budeme hodovat, a to tradičně, smaženou rybu, bramborový salát a cukroví. Také se těším, až bude dcera rozdávat dárky.“

Ačkoliv Vanesse ve škole spolužáci řekli, že Ježíšek neexistuje, stále mu píše o dárky. Dopis dává s velkým předstihem za okno. Populární moderátor je přesvědčený, že děti jsou kořením Vánoc a nakupování dárků si každý rok náležitě vychutnává.

„Já jsem pověstný tím, že nakupuji dlouho dopředu. Navíc si myslím, že když to člověk nechá na poslední chvíli, tak potom nakupuje pod tlakem reklamy mnohdy doslova cokoliv. Představu, co koupím, si dělám v srpnu, a od poloviny října už jdu za svým cílem. Teď už mi zbývá koupit jen nějakou pověstnou třešničku na dortu,“ konstatuje Rey Koranteng a odmítá, že by své ženě dával pod stromeček takové věci, jako je žehlička nebo hrnce. Spíš nějaké oblečení, a jako pozornost přidá parfém.

„Ten má dostat žena vždy od milujícího muže,“ míní a pochvaluje si, že jeho manželce Monice se vůně, které jí vybírá, vždycky líbí.