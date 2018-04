I konturování má působit přirozeně. Kosmetiku dnes dostanete se slevou

Konturování tváře je momentálně velkým hitem. Dokáže totiž udělat i z průměrného obličeje přitažlivou tvář filmové hvězdy. Alespoň podle vizážistů a make-up artistů, kteří se svými výtvory chlubí na sociálních sítích. Ve skutečnosti ale vykonturovaná tvář nemusí vždycky vypadat dobře. Velmi lehce se může stát, že to se šminkami přeženete, a efekt takového líčení je pak opačný. Jakým způsobem tedy zdůraznit hloubku a plastičnost v obličeji, aby nám to lichotilo? Podle vizážistky stačí pár jednoduchých triků.

Ještě předtím, než začnete se samotným konturováním, si vytvořte základ. Naneste make-up, stíny, řasenku a upravte obočí. Až poté přichází chvíle, kdy pomocí rozjasňovače, bronzeru a tvářenky, doladíte kontury v obličeji. „Tyto tři produkty zabezpečí, že obličej nevypadá placatý, ale je rozjasněnější a živější,“ říká Janka Letková, make-up artist a lektorka Make-Up Institutu Prague.

Vizážistka má všechny tyto produkty v jedné multifunkční paletce. Nejsvětlejší z nich je rozjasňovač, který patří nahoru na lícní kost. „Chceme, aby nám lícní kost opticky vystoupila ven a k tomu nám pomáhá právě světlý stín. Pak dáváme bronzer, jehož odstín si volíme podle tónu pleti. Tento tmavší pudr slouží k tomu, abyste na tváři něco zúžili, zjemnili, stáhli, proto se nejčastěji aplikuje pod lícní kost,“ popisuje Janka Letková.

Bronzer můžete aplikovat i na jiná místa než pouze pod lícní kosti. Jestliže chcete celkově zjemnit a opticky stáhnout rysy, může produkt nanést i na spánkové kosti. To se hodí zejména pro ženy, jež je mají hodně vystouplé, nebo pro ženy s výrazným vysokým čelem. „V tomto případě doporučuji vzít trochu bronzeru a zapracovat na spánková místa,“ říká vizážistka a radí, že pokud nemáte ráda práci se štětcem, můžete si pořídit bronzer krémové konzistence a vklepávat ho do pokožky pomocí prstů, úplně stejně, jako by to byl klasický make-up.

Poslední líčidlo, které se pro konturování tváře používá, je tvářenka. Aplikuje se od jablíčka směrem do boku, nebo zůstává ve středu tváře. Jestliže si nejste jistá, kde přesně se jablíčko nachází, usmějte se na sebe před zrcadlem. Rázem zjistíte, kde máte nejvyšší bod vašeho obličeje, tedy místo, kterému se říká jablíčko. Pokud zvládnete tento bod hezky zvýraznit, vaše tvář dostane svěží nádech, podobný tomu, jaký by měl efekt zdravého a dlouhého spánku.

Abyste si konturováním více neuškodila, než pomohla, měly byste dodržovat určitá pravidla. Například bronzer byste neměla aplikovat moc nahoru nad lícní kost. „Neměla byste ho líčit ani níže, než je pomyslná linie, která vede od úst k uchu. Zbytečně byste si přidala an věku. Tváře upadají a opticky vytváří dojem ‚syslího‘ obličeje, co mají hlavně starší dámy,“ varuje vizážistka. Podle ní jsou problematické i přechody bronzeru a pleti. Ty jsou často způsobeny špatným odstínem produktu, nebo jeho špatným nanášením.

Ženy se světlou pokožkou by se měly držet pouze jemných tónů hnědé, příliš tmavý odstín by vytvořil nevzhledné fleky. A pokud už si vyberete správný odstín, je nutné ho dobře zapracovat. „Neměly by tam být žádné čáry či fleky. Při práci se štětcem pouze lehce kloužete po pokožce. Největší chyba co můžete udělat je, že si bouchnete štětec do bronzeru, neodklepete přebytečné množství a silně natlačíte na tvář. To se vám pak na 100 % vytvoří flek, který jde těžko rozpracovat,“ upozorňuje Janka Letková.

Podobně by vaše snahy o aplikaci tvářenky neměly skončit tím, že ji budete nanášet až úplně na nos. Váš obličej by se rázem mohl scvrknout a vypadal by, že se slil dohromady. Jestliže chcete líčka hodně zdůraznit a máte kulatou tvář, můžete dovolit i líčení a lá Marfuška. „Tam rozhodně doporučuji dávat tvářenku šikmo od jablíčka dozadu. Někdo, kdo hubený obličej si může dovolit nanést více líčidla do středu tváře,“ říká vizážistka.

„Při konturování tváře byste neměla zapomínat, že fotky a videa jsou něco úplně jiného než realita. Vystylované tváře z instagramu či youtube jsou v reálu ošklivé. Pokud byste tyto make-upy viděla naživo, určitě byste si rozmyslela, jestli v tom chcete jít na denní světlo,“ uzavírá Janka Letková.