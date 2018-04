Zvládněte konturování tváře. Bronzer zakryje i zdůrazní, co je třeba

Nabízí se otázka: k čemu konturování obličeje vůbec je? Odpověď je docela jednoduchá. Málokdo jezcela spokojený s tvarem svého obličeje, někoho trápí větší nos nebo delší brada. Konturování pomůže odvést pozornost, nebo naopak zdůraznit to, co se nám líbí. Hodí se nicméně úplně všem, tváři totiž pomůže dodat přirozený výraz poté, co ji sjednotíme vrstvou make-upu.

Make-up místo masky

Na konturování si potrpí taky televizní hvězda Kim Kardashianová, která svůj obličej pomocí líčení proměňuje k nepoznání – je to, jako by si nasadila masku. Její vizážista Mario Dedivanovic používá k modelaci několik odstínů make-upu, pomocí kterých vytváří stíny, nebo naopak rozjasňuje jednotlivé části obličeje.



Takto extrémní a náročný způsob modelace při běžném nošení rozhodně nepoužívejte, radí Dasha Kopecká. Vsaďte raději na přirozený vzhled, při kterém se budete řídit tvarem svého obličeje. Vizážisté je dělí na několik základních tvarů: oválný, kulatý, hranatý a srdcovitý nebo trojúhelníkový. Málokdo se ovšem do daných kategorií jednoznačně „vejde“, většinou se u nás prolínají.



Co budete potřebovat make-up pro celkové sjednocení pleti



pro celkové sjednocení pleti bronzer k vystínovaní tváře



k vystínovaní tváře rozjasňovač nebo rozjasňovací pero na prozáření menších oblastí



nebo rozjasňovací pero na prozáření menších oblastí pudr k dokonalému zafixování celé vizáže



Jak a kam bronzer nanášet?

Tak třeba naše modelka Klára má obličej na pomezí srdcovitého a kulatého, proto se ho vizážistka snažila lehce zúžit. Použila při tom přípravek matný a přibližně o dva odstíny tmavší než přirozený odstín pleti. „Pro všechny platí, že se matný bronzer nanáší na tři základní místa: pod lícní kosti, na kraj čelistí a do krajů čela,“ popisuje.

Při nanášení pod lícní kosti pak platí pravidlo, že čím je obličej kulatější, tím by měl být sklon štětce větší. Téměř vertikální linie – jakou vizážistka použila u figurantky Kláry – pomůže obličej lehce zeštíhlit. Naopak příliš úzký obličej můžete mírně rozšířit tak, že bronzer nanesete v menším sklonu.

Obočí podle Dashi Zaujalo vás video s expertkou Dashou Kopeckou? Podívejte se i na to, ve kterém předvádí, jak si správně upravit a domalovat obočí. Stránku zkušené vizážistky najdete taky na Facebooku.

Navíc je možné ještě tmavě vystínovat oblasti, od kterých chcete odvést pozornost. Široký nos zúžíte tím, že bronzerem jemně poprášíte obě strany; vystouplou bradu nebo velké čelo zase můžete jemně vystínovat.



„Vrstva bronzingového přípravku by měla být vždy jen lehká, jde přeci jen o to, aby obličej působil co nejpřirozeněji,“ podotýká vizážistka. Ženy si podle ní velmi často myslí, že bronzeru nanesly málo, a tak přidávají a přidávají, až to s ním nakonec přeženou.



„V létě můžete vyzkoušet i bronzující pudr se třpytem. Pozor - ten se nepoužívá k modelaci, ale k tomu, abychom navodili dojem opálení,“ vysvětluje Dasha Kopecká. Nanáší se na místa, kam přirozeně dopadá slunce: hlavně na jablíčka tváří, kde v podstatě nahrazuje tvářenku.

Inspirace přímo z přehlídek

Letos si mnoho hvězdných vizážistů bronzer oblíbilo. Třeba James Kaliardos vystínoval na přehlídce letní kolekce Rodarte lícní kosti modelek bronzující tyčinkou, vizážista Dick Page zase na přehlídce designéra Michaela Korse rozjasnil tváře modelek bronzovým pudrem s trochou třpytek.

Italka Lucie Pieroni dokonce na prezentaci své krajanky, návrhářky Alberty Ferretti, klasický bronzer nahradila krémovým očním stínem. Bronzer se na týdnech módy velice často míchal s tvářenkou, udělala to tak třeba Diane Kendalová, dvorní vizážistka designéra Jasona Wu, nebo Lisa Butlerová, která vedla tým vizážistů na přehlídce italského módního domu Emilio Pucci.

Základ už máte zvládnutý, ale zajímá vás, jak vypadají sezonní trendy? Ucelený přehled najdete tady: nosí se ostré barvy, výrazné řasy i perfektní „nahé“ líčení.