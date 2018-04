Kontaktní čočky mohou nosit i kojenci, mnohdy jim zachrání zrak

Kontaktní čočky pro děti mají jiný rozměr, jsou menší a s jiným zakřivením, co se týče materiálů, jde o stejný jako u dospělých pacientů. Na začátku nošení kontaktních čoček pro děti je velmi důležité, aby si aplikaci osvojil rodič, pokud to není možné, lze podávat čočky night and day. Z hygienického hlediska je pro děti lepší nosit čočky, které se mohou na spaní vyndat.