Kontaktní čočky potřebují péči

Před prvním použitím „náhradních očí“ je nezbytné oční vyšetření, zkouška čoček nebo nácvik nasazování a vyndavání.

Lékaři varují i před změnou kontaktních čoček na vlastní pěst. „I když vím, kolik mám dioptrií, neměl bych sám přejít na jinou značku. Existují totiž mezi nimi velké a podstatné rozdíly. Nákup se často může nositeli i vymstít,“ varuje Svatava Háčiková, oční lékařka pražského Lens centra.

Kontroly po půl roce

Podle Háčikové je největším problémem to, že lidé nosí kontaktní čočky, aniž by chodili na pravidelné kontroly. „K nám přijdou až třeba za tři až čtyři roky. Ve chvíli, kdy se jim třeba zhoršilo vidění,“ říká Háčiková.

Dospělí by podle ní měli chodit na kontroly jednou za půl roku, děti do patnácti let jednou za tři měsíce. Návštěvě specialisty by se neměl vyhýbat ani člověk, který má pocit, že žádné potíže nemá.

„Oční lékař už ale může například najít pod horním víčkem počínající alergické změny anebo zjistit, že rohovka není v pořádku,“ upozorňuje Háčiková. Lékař pak může třeba změnit typ kontaktních čoček nebo dioptrie, doporučí změnu dezinfekčního roztoku nebo používání zvlhčujících kapek.

Zkušenost čtenářky Kontaktní čočky určené na jedno použití jsem si na noc zapomněla vyndat. Ráno jsem se s probudila s krvavě rudýma očima. Místo abych zavolala kontaktologovi, začala jsem si je vytahovat sama. Nešlo to a oči začaly neuvěřitelně pálit a bolet. Přítel mě odvezl k lékaři, který se snažil zachránit, co se dalo. Bohužel trvalému poškození rohovky už nezabránil. Tereza L. z Prahy Pozor na nepříjemné záněty

Oči si kontaktními čočkami můžete poškodit i kvůli ledabylé hygieně. Čočky byste si měli zásadně nasazovat a vyndat umytýma rukama.

„Stále se setkávám s pacienty, kteří jízdu v tramvaji nepovažují za nehygienickou a umýt si ruce před sundaváním čoček by je prostě nenapadlo,“ říká Háčiková.

Každý majitel by neměl zapomenout ani na správné používání pouzdra a dezinfekčního roztoku. „Základní chybou, s níž se setkávám, je to, že mnozí lidé používají jednu dávku roztoku v pouzdru i tři dny. Neuvědomují si, že kvůli tomu hrozí velké riziko infekce,“ upozorňuje doktorka Svatava Háčiková.

Někteří lidé dokonce vymývají pouzdro obyčejnou pitnou vodou. V ní ovšem může být prvok akanteméba, který může za určitých okolností způsobit zánět rohovky. Onemocnění může při těžkém průběhu skončit až transplantací rohovky.

Pouzdro na čočky by se mělo vyměňovat minimálně každé tři měsíce. Ochranný roztok také nelze používat nekonečně dlouho, různé prostředky mohou být různě dlouho otevřené. Pokud termín překračujete, opět hrozí infekce. Rovněž by roztok nemělo používat víc lidí.

Jak taková drobnost může skončit, dokládá případ, ve kterém byl na oční kliniku přivezen muž s rohovkovým vředem. Za čtrnáct dní byla přivezena i jeho dcera se stejným problémem. Dcera se nakazila tím, že používala stejnou lahev infikovaného roztoku.

Nenoste čočky moc dlouho

Častou a vážnou chybou bývá také to, když chce někdo ušetřit a nosí čočky o den nebo třeba o týden déle, než mu doporučí specialista.

„Oči si tak může poškodit různým způsobem: od banálního zánětu spojivek až po těžký zánět oční rohovky. Hrozí také riziko alergií a zhoršení vidění,“ vypočítává Háčiková.

Lékaři jako nejbezpečnější doporučují jednodenní čočky, které ovšem bývají i nejdražší. Podle průzkumů lidé nejčastěji používají měsíční nebo dvoutýdenní čočky.

Při plavání hrozí infekce

Infekce hrozí i v případě, že si čočky berete s sebou do bazénu. Riziko lze snížit používáním jednodenních čoček a plaveckých brýlí. Čočky na delší použití je potřeba po plavání důkladně vydezinfikovat.

„Jestliže ale někdo spí v kontaktních čočkách, tak v nich důrazně nedoporučuji plavat, protože pak se riziko infekce výrazně zvyšuje,“ podotýká lékařka Háčiková.

Spát se může pouze v kontaktních čočkách k tomu určených. I tak je riziko infekce čtyřikrát až pětkrát vyšší než při denním nošení čoček. A pokud máte oči podrážděné nebo snad hůře vidíte, vydejte se co nejdřív k lékaři.

Škrábání není normální

Velkou chybou je nošení čoček, které oči dráždí nebo způsobují červenání očí. Je zdraví nebezpečné si říkat, že bolest překonám, že něco vydržím. Čočky by se měly nosit jen na zdravé oči.

I při banálním zánětu spojivek je nutné čočky vysadit a začít je nosit až po úplném vyléčení. Po doléčení se doporučuje zahodit pár čoček používaný před onemocněním, mohly by být opětovným zdrojem nákazy. Zahoďte také pouzdro a roztok.

Velkým hazardem je dávat si na oko natrženou kontaktní čočku. Nepoužívejte ani čočky, na nichž jsou různé usazeniny, kterou nejdou setřít prstem. Na usazeninách se uchytávají bakterie nebo plísně.

„Mezi kuriózní případy patří ty, když si kamarádky s podobnou hodnotou dioptrií půjčují navzájem kontaktní čočky. O tom, jak velké hrozí riziko infekce, myslím není ani třeba hovořit,“ dodává doktorka Svatava Háčiková.