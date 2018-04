Konopí škodí méně než aspirin, tvrdí vědec

13:46 , aktualizováno 13:46

Konopí je bezpečnější drogou než aspirin a lze ho užívat dlouhodobě bez vážných vedlejších účinků. Podle listu The Independent to ve své knize tvrdí britský vědec dr. Leslie Iversen z Oxfordské univerzity. V knize s názvem Science of Marijuana Iverse tvrdí, že mnohé mýty obklopující konzumaci marihuany, jako například extrémní návyk nebo souvislost s duševní chorobou či neplodností, nejsou podepřeny vědeckými důkazy. Objevil rovněž, že konopí je zákonitě bezpečná droga, která nezpůsobuje rakovinu, neplodnost, poškození mozku či duševní chorobu.