Domácnost podle KonMari. Pořádkumilovná guru vylepšila uklízecí triky

Uklizená domácnost znamená spokojenější život, tvrdí Marie Kondo, která byla už od dětství posedlá urovnáváním a přebíráním rozličných věcí v domácnosti. Nemusíte hned vyhazovat všechno nepotřebné, stačí, pokud se zbavíte pouze toho, co vám nedělá radost. Tak podle ní docílíte ideálního životního stylu.

„Když si představíte svůj ideální životní styl, vlastně si tím ujasníte, proč chcete uklízet, a stanovíte si způsob život, jaký byste chtěli vést, až úklid dokončíte,“ píše KonMari, jak se autorce knihy Žít s radostí přezdívá. Je důležité si uvědomit, co vám osobně přináší radost a těmto věcem pak přidělit jejich místo v domácnosti.

Ve své druhé knize shrnuje KonMari pravidla uklízení a doplňuje je o podrobnější popis. Podstata je obdobná jako v její prvotině Zázračný úklid. Tedy nebýt zahlcen zapomenutými věcmi a zbytečně se neupínat k tomu, že se nám jednou bude něco hodit, i když jsme to léta nevytáhli ze skříně. Naopak bychom si měli užívat věcí, které nám dělají radost bez ohledu na to, jaký názor na ně mají ostatní.

Nemusíte se nutně zbavovat okázalých šatů jen proto, že je nemáte kam nosit. Oblékat je přeci můžete doma. Pokud sbíráte pohlednice, můžete si jimi polepit zeď nebo z nich udělat nástěnku. Kreativitě se meze nekladou a to, co nám přináší radost, by mělo být umístěno na viditelném místě.

Cesta k radosti

Pokud nedokážete určit, co vás těší, srovnejte to s něčím jiným. Třeba tím, že si z hromady věcí vyberete tři nejoblíbenější. A začněte kousky, které jsou nejblíže srdci. Pokud si nějakým oblečením nejste jisti, obejměte ho. Zároveň je nutné si uvědomit, že ne všechny věci v domácnosti nám mohou dělat pouze radost. Některé nám přinášejí jen užitek a těch bychom se zbavovat rozhodně neměli. Klíč je v tom, naučit se je chválit.



Oblečení je vhodné skládat jako origami a nastojato. Na ramínkách by pak mělo viset oblečení, které je ušité ze silnější látky jako saka a kabáty, dále pak košile a šaty z lehkých a nadýchaných látek. Dostatečný prostor věnujte i kabelkám, šperkům či botám.



Šminky zvlášť

Svá pravidla má i ukládání kosmetiky. Přípravky určené k péči o pleť by měly být umístěny u umyvadla, protože je to praktické. „Jestliže jich máte pár, nejjednodušší je skladovat všechny na jednom místě. Drobnější věci lze úhledně poskládat do menší krabičky. Pokud nemáte v koupelně dost místa, můžete kosmetickým produktům vyčlenit zvláštní koutek v šatní skříni nebo na polici, kam ukládáte drobnosti,“ píše KonMari. V každém případě by kosmetika určená k péči o pleť měla být oddělena od líčidel.



Dekorativní kosmetika má často většinou jiné složení. „Pleťová mléka a krémy jsou vlhké a obsahují hodně vody, kdežto líčidla, jako například pudry či zdravíčka, vodu odpuzují. Proto je lepší je skladovat odděleně. Parfémy je nejlepší nechávat jako šperky vystavené, nebo je skladovat vedle líčidel,“ píše autorka.

Každodenní radost

Ať už si líčidla uložíte do kosmetického kufříku, taštičky nebo třeba do bedýnky, měly by být roztříděny a pokud možno uloženy nastojato. Štětce, řasenku či oční linky můžete skladovat například ve skleničce či plechovce. Líčidla si rozdělte na dvě skupiny. Do té první si dejte produkty, které používáte každý den, určené k základnímu líčení, do druhé přípravky, se kterými může čas od času podle nálady experimentovat.



Produkty z první skupiny si můžete dávat do taštičky a nosit sebou, abyste si kdykoliv během dne mohla opravit make-up. Produkty z druhé skupiny si schováváte pro případ, že zatoužíte po změně líčení.

„U všeho, co souvisí s kosmetikou, je mimořádně důležitý faktor radosti. Líčení je koneckonců rituál, kterým se připravujeme na daný den. Jestliže vám ranní rutina nedělá radost, váš den tomu bude odpovídat,“ stojí v knize.

Marie Kondo Japonská mistryně úklidu Marie Kondo svou metodou KonMari uchvátila čtenáře po celém světě. Její knihy Zázračný úklid se v České republice prodalo 50 000 kusů a celosvětově přes 7 milionů výtisků ve více než 40 jazycích. Krédem Marie Kondo je, že dobrá péče o své věci vede k dobré péči o sebe sama. V Tokiu dnes vede úspěšný podnik a pomáhá svým klientům proměnit jejich domovy v klidné a inspirativní prostředí. Časopis Time ji v roce 2015 zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Nyní přichází s knihou Žít s radostí, ve kterém dává konkrétnější návody, jak se vypořádat s jednotlivými kategoriemi toho, co vlastníme. Navíc zdůrazňuje zásadní kritéria, díky nimž se dokážeme snadno rozhodnout, co si ponechat, abychom mohli mít doma jenom to, co nám radost skutečně přináší.

Co se týká věcí v domácnosti, existují tři stránky přitažlivosti: krása daného předmětu, množství lásky, která mu byla věnována, a sdílená minulost nebo význam, jaký mu připisujeme. Podle toho se rozhodujeme, jestli si danou věc necháme. Ukládáme ji na místo podle materiálu. Utěrky k zástěrám a povlečení, protože je to vše z látky, poznámkové bločky či dokumenty ke knihám, protože jde o papír.

Čistota neznamená úklid

KonMari pečlivě popisuje i to, jak si udržovat pořádek v kuchyni a jak mít prakticky seřazené nejen kuchyňské nádobí a pomůcky, ale také potraviny. Návod dává také na uspořádání koupelny, ložnice a dalších prostor bytu.

Podle autorky se mnohdy stává, že lidé považují uklízení a čištění za jednu činnost. Přitom jde o dvě rozdílné aktivity. „Pokud si tento zásadní rozdíl neuvědomíte, doma nebudete mít nikdy čisto. Při uklízení se vypořádáváte s předměty, při čištění se špínou. Cílem obou je, aby vaše místnosti vypadaly čistě, ale uklízení znamená přesouvání a ukládání věcí, kdežto čištění znamená zametání a utírání špíny. Uklízení znamená čelit sám sobě, čištění čelit přírodě.“ A také tvrdí, že bez ohledu na to, jestli vám uklízení jde či nikoliv, se ho můžete naučit.