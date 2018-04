Konečně pravda o zázračných výzkumech hubnutí

Vědci objevili virus, který způsobuje obezitu. Zapomeňte na cvičení, které vám v hubnutí nijak nepomůže. Za vaši obezitu mohou především vaši přátelé. To jsou titulky tří nedávných studií, které vědci udělali na téma hubnutí. Pokud jste se ale začali radovat a přemýšlet, na koho byste vinu za své tukové pneumatiky svalili, vraťte se zase zpátky na zem. Server msn ve spolupráci s dietology analyzoval skutečný význam výsledků těchto výzkumů.

1. Lidé s tlustými přáteli mají tendenci tloustnout.

Výzkum: Nakupujete spolu, volný čas trávíte spolu a společně také tloustnete. Podle nové studie publikované v The New England Journal of Medicine přátelé ovlivňují vaši váhu mnohem víc, než vůbec tušíte. Pokud přibírají na váze oni, je reálná šance, že to samé potká i vás. Blízcí přátelé mají přitom údajně na tloustnutí mnohem větší vliv než kamarádi, s nimiž si nejste tak blízcí.

Skutečnost: Obezita sama o sobě není nakažlivá, ale svůj reálný základ tato teorie má. Její autoři totiž předpokládají, že tloustnutí je důsledkem přebírání jídelníčku a životního stylu lidí, v jejichž okruhu se pohybujeme. Je to poměrně logické. Pokud si jdete sednout do kavárny s někým, kdo si poručí obrovský zmrzlinový pohár, je velice pravděpodobné, že na něj dostanete také chuť a objednáte si jej. Navíc pokud máte pravidelně před očima osoby s nadváhou, začne se snižovat vaše citlivost k obezitě, postupem času ji začnete tolerovat, nebo dokonce považovat za normální.

Dobrou zprávou je, že tato úměra funguje i naopak. To znamená, že pokud vaši přátelé hubnou, v dohledné době se nejspíš sníží i vaše váha. Místo toho, abyste kvůli vyhovující konfekční velikosti měnili své přátele, raději se navzájem podporujte ve zdravém životním stylu a dietních záměrech. Prospěch z toho budete mít všichni.

2. Cvičením nezhubnete.

Výzkum: Výsledky výzkumu zveřejněné na začátku letošního roku tvrdí, že při povalování se na gauči se dá v určitých podmínkách zhubnout rychleji a lépe než při cvičení. Autoři výzkumu se opírají o teorii, že cvičení vás vyhladoví, takže po něm zkonzumujete větší množství potravin, než byste snědli normálně. Tím se neutralizuje nebo úplně vyruší efekt spalování kalorií při pohybu. A čím usilovněji cvičíte, tím víc kalorií následně zkonzumujete. Zastánci této teorie tvrdí, že lidé, kteří změní jen své stravovací návyky, aniž by přidali pohyb, zhubnou mnohem víc než ti, kteří pravidelně cvičí.

Skutečnost: Pokud se chcete vymluvit ze cvičení, použijte k tomu raději jinou výmluvu. Pravidelné cvičení snižuje riziko srdečních onemocnění, diabetu, některých druhů rakoviny a působí antidepresivně. Lidé, kteří mají pravidelný pohyb, samozřejmě zkonzumují více kalorií, ale není pravda, že by neměli svou váhu pod kontrolou. Svaly spalují rychleji a tělo si tak s přijatými kaloriemi lépe poradí. Je samozřejmé, že pokud se za každé cvičení odměníte hamburgerem nebo šlehačkovým pohárem, na vaší váze se to odrazí. Nicméně pokud budete dodržovat běžný stravovací režim, je při pravidelném pohybu velmi nepravděpodobné, že by váš kalorický příjem přesáhl výdej.

3. Byl nalezen virus způsobující obezitu.

Výzkum: Věda spěje k průlomovému objevu. Vědci jsou na stopě viru, který je zodpovědný za přibírání na váze. Titulky tohoto typu proletěly nedávno všemi médii. Podle studie zveřejněné vědci z Baton Rouge infekce adenovirem-36 (Ad-36), který způsobuje dýchací problémy, může také měnit kmenové buňky na buňky tukové. Studie provedené na University of Wisconsin-Madison dospěly k podobným závěrům. Vědci zjistili, že kuřata vystavená jinému viru (Ad-37) přibírala na váze třikrát více než ta, která působení viru vystavena nebyla.

Skutečnost: Obezita má mnoho příčin, které se sice vědci ve výzkumech snažili zohlednit, ale výsledky nejsou bohužel dostatečně průkazné. I kdyby to tak ale bylo, odborníci upozorňují, že virus by rozhodně nebyl jedinou ani převládající příčinou nadváhy. Výzkumy dál pokračují a v budoucnu mohou poskytnout důležité zbraně v boji proti obezitě, ale očkování proti obezitě je pouze zázračnou vidinou. Zatím nezbývá nic jiného než snížit přísun kalorií a zvýšit pohyb.