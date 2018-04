Konečně bez dětí. Co ale sami dva budeme dělat?

Za dětmi se zabouchly dveře, zamáváte jim z okna nebo na nádraží a zhroutíte se na nejbližší rovnou plochu. Je to vážně možné, že máte všechen čas zase jenom pro sebe, že se nemusíte řítit z práce hned domů a můžete jít večer, kam se vám zachce?

Letní volno od dětí je krásné, ale i nebezpečné. Jestli se v první euforii vrhnete na srazy s kamarádkami a váš partner na mužné večírky, potkáte se možná těsně předtím, než se děti vrátí, a budete unavenější, než když odjížděly. Jestli žijete v dlouhodobém vztahu a máte jen výjimečně čas sami na sebe, měli byste dobu, kdy děti ničí babičky nebo vedoucí na táboře, využít pro sebe. Pro sebe navzájem.

Psycholog Jaroslav Vydra z poradny pro partnerské vztahy na pražském Smíchově vysvětluje, že může být více než obtížné naučit se po letech znovu komunikovat s vlastním partnerem.

"Pokud jste se léta věnovali jen práci, povinnostem, dětem a řízení domácnosti, logicky bude váš vztah mírně omšelý," vysvětluje Vydra. "Musíte ho rozhýbat a měli byste proto opatrně začínat s aktivitami, které možná jsou obyčejné, ale protože jste je léta nedělali, budou pro vás jako nové. Zkuste si pro začátek sednout na balkon se sklenicí vína a s partnerem si povídejte o věcech, které nejsou důležité ani nesouvisejí s vaším vztahem, ale prostě vás těší," doporučuje.

Jak jste s partnerem strávili poslední víkend, který jste měli sami pro sebe? Klára, 42 let "Když se nám podaří být spolu opravdu sami, nejspíš spolu pojedeme někam na výlet, na prodlouženy víkend na Slovensko například. Určitě si najdeme čas na návštěvu nějakého romantického zákoutí a ani vysněná večeře ve dvou nebude chybět. Do toho společného volna spadá také návštěva bowlingu, případně akvaparku a ve zbytku času si budeme docela spokojeně spolu povídat - a ještě častěji velmi spokojeně spolu mlčet. Mlčet s někým, koho milujete, je opravdu fajn."

Když bylo dcerám pět a osm, odvezla je Markéta ke svému tatínkovi na venkov a zůstala vlastně poprvé po pěti letech sama se svým mužem. "Ivan měl hned tisíc plánů a už první večer vyrazil s kamarády na bowling. Já jsem seděla doma a brečela. Chtěla jsem, aby byl se mnou, abychom probrali všechno, na co normálně není čas." Nakonec se domluvili, že se první tři dny budou věnovat každý svým kamarádům, které dlouho neviděli, a zbytek "samoty" budou spolu.

"Partner vám klidně může říct, že dnes jde na mejdan s kamarády, nebo naopak vy jemu, že chcete potkat staré kamarádky," připouští Vydra. "A těžko na sebe budete pokřikovat ,nechoď tam, buď se mnou doma‘. Spíš byste se měli dohodnout na tom, že dnes půjde váš partner na party, vy na setkání s kamarádkami, ale jiný den z volného týdne nebo třeba víkend věnujete sobě a čas strávíte společně," říká Vydra.

Když se Markéta s Ivanem konečně vypravili spolu do kavárny, stejně museli překonat podivnou tichou pauzu, kdy vlastně nevěděli, o čem začít. "Připadala jsem si, jako že jsme se právě seznámili," směje se Markéta. Psycholog Vydra uvádí ze své praxe příklad hodně pracovně vytížených manželů, kterým radil to, co v podobných situacích funguje: "Říkám jim, aby mluvili jenom o sobě. Ne o povinnostech, práci a dětech, ale jenom o sobě."



Takže - co s načatým večerem a vůbec celým volnem? Když už opadne podivný a nezvyklý pocit, že jste spolu zase sami jako v době, kdy jste se seznámili, přijde čas na plánování. Co vlastně budete dělat? Válet se a užívat si tichého bytu, nebo vyrazíte na kola či bunjee jumping?

"Hlavně ať si nechtějí navzájem jen vyhovět a udělat radost," varuje psycholog. "Nepřemáhejte se. Navrhněte několik variant s tím, že vás by bavilo jet do hor, zajet si do přírody nebo vyzkoušet kulečník. Partner ať také řekne, co ho baví a co by rád dělal, a závěrem byste se měli nenásilně dohodnout na tom, co vás zaujme oba," konstatuje. "A možná objevíte ještě úplně jinou, třetí cestu, která bude pro oba společná," uzavírá.

Manžel jde za kamarády, já uklízím

"Můj muž je tvor silně neromantický, většinu svého volného času tráví u počítače, spaním nebo svými zájmy s kamarády," svěřuje se dvaatřicetiletá lékařka Yvona. "Je to sice smutné, ale většinu těch chvil, kdy nemáme doma děti, trávím úklidem bytu. Ale na druhou stranu, pokud se pamatuji, dosud jsme snad nebyli sami bez dětí déle než jeden den. Možná že kdybychom spolu měli možnost strávit delší dobu, donutilo by nás to najít si program společný," připouští Yvona.

Situace, kterou popisuje, je přímo čítankovou ukázkou toho, jak se k vašemu vztahu nechovat. Jakkoli je možná nejsnazší se v jediný den, který máte sami pro sebe, věnovat tomu, co vás baví nebo co je potřeba udělat, myslete na to, že nádobí stejně jako emaily počká. Co nepočká, je pozornost, kterou můžete jeden druhému věnovat.

Psycholog Vydra radí, aby byla Yvona aktivnější a na svého muže trochu zatlačila: "Paní Yvona si už uvědomila, že se sobě vzájemně s mužem nevěnují. A zní mi to, jako že je z toho nešťastná," říká Vydra. "To je ale dobrý základ pro to, aby se mohla pokusit o změnu." Uklízet přece mohou manželé spolu a pak budou mít oba víc času na večer s kamarády -společný.

Vrhli jsme se společně na sport

Jiný příběh vypráví třiačtyřicetiletá Olga. "Na ,stará kolena‘ jsme se s mužem rozhodli sportovat, původně tedy jen pro udržení kondice," říká. "Začali jsme občasnými návštěvami tělocvičny, běháním či víkendovými projížďkami na kole. Letos na jaře jsme si koupili brusle a zcela jim propadli," říká Olga. "Teď trávíme každý čtvrtý víkend spolu, bez dětí a na bruslích. Po Čechách si hledáme nové bruslařské trasy a taky nacházíme sami sebe. Znovu jsem si díky tomu vzpomněla, že můj muž má smysl pro humor." Baví se, sportují a ještě dělají něco pro svoje zdraví.

"Tohle je ideální případ. Začali v tělocvičně, skončili na bruslích. Partneři jdou po malých krůčcích dopředu, od nějaké ,zdravotní povinnosti‘ se dostali až k nové, společné zálibě," chválí Olgu i jejího manžela psycholog.

Kromě toho vyzdvihuje, že jejich děti vidí, že i rodiče mají svůj čas, kdy chtějí být jen spolu. "Pro zdravý vývoj dětské psychiky je dobré, aby rodiče nebyli otroky svých potomků, ale žili i vlastním životem," zmiňuje. "Pokud to partnerům vydrží, rozhodně by se v budoucnu neměli potýkat se syndromem prázdného hnízda," dodává.

Jenže ideálních dvojic se společnými koníčky není zas až tolik. Nežijeme ve filmu. Co když je jeden z partnerů vášnivý bruslař a druhý stejně vášnivý čtenář? "Pak ať jeden jezdí na bruslích po parku a druhý si tam na lavičce čte knihu. Společně si pak mohou zajít na oběd či do kavárny, ale zážitek z dohromady prožitého odpoledne venku bude zcela jiný, než kdyby čtenář čekal na bruslaře sám doma," vysvětluje psycholog.

S trochou nadsázky snad můžeme připomenout, že pokud se vaše zaujetí pro sport přehoupne až do oblasti adrenalinových zážitků, z bezpečnostních důvodů raději neskákejte společně z jednoho letadla ani na jednom laně.

Zase můžu u milování křičet

Alice (34), maminka šestileté a čtyřleté holčičky, vypráví, že volno bez dětí si s manželem užívá opravdu jako "zamlada". U nich doma na koníčky ještě nedošlo: "Hlavně můžu u sexu zase křičet a nemusím se pokaždé skoro zadusit!" směje se. "Milujeme se, kdykoli a kdekoli se nám zachce, chodím po bytě ve spodním prádle a nepřemýšlím nad tím, jestli nás holky nenačapají."

Většinou si oba na dobu, kdy mají holčičky "uklizené" u babiček, berou dovolenou. "Neděláme nic. Neuklízím, nehraju si na povinnosti, užívám si volna. Válíme se do oběda, máme na sebe čas a stihneme si povídat i o tom, na co v průběhu roku není čas," dodává. "A samozřejmě taky chodíme za zábavou, večeříme venku a nemusíme spěchat domů."



"Pokud je baví trávit většinu volna v posteli a v době, kdy na radovánky nemají dost času ani soukromí, jim to přináší milé vzpomínky, ať v tom rozhodně pokračují," říká Vydra. "Alice je mladá, takže i sex pro ni a jejího partnera může být ideálním způsobem trávení volného času."

Na svobodný sex nesvázaný obavami, kdy se z dětské postýlky vysune hlava malého pozorovatele, si ale taky nějakou chvíli budete zvykat. Tak jako bylo rozpačité ticho ten první večer, co jste si vyrazili na večeři, může být pár večerů "ticho" i v sexu. Určitě ho ale brzy přehlušíte.

Jak jste s partnerem strávili poslední víkend, který jste měli sami pro sebe? Miroslava, 34 let "Naposledy? Takže asi před sto lety? Ráno jsme vstali v poledne, snídali jsme večeři ze včerejška a nečetli noviny. Po obědě jsme šli do parku, kde jsme leželi do šesti a povídali si. Pak šel manžel koupit lahev vína do přilehlé restaurace, kam jsme se v osm šli navečeřet. Pak jsme procházkou došli domu, usnuli jsme u filmu. Milovali jsme se sice až ráno, ale o to to bylo zábavnější. A taky u toho nezačalo v postýlce brečet žádné mimino. Byla to prima změna."

Vrátili jsme se k tancování

"Před takovými patnácti lety jsme trávili každou volnou chvíli na tanečním parketě. Jenže pak přišly děti a tanec byl na jednom z posledních míst, co se pořadí důležitosti týče," říká Marie (dnes 38).

"Letos na jaře, právě když naše děti odjely na týdenní prázdniny, jsme si spolu zašli na skleničku do baru, kde hrála latinskoamerická hudba a tančilo se," vzpomíná s úsměvem.

"Napoprvé bylo naše,vystoupení‘ spíše komické, ale hned následující den jsme se zapsali do kurzů salsy. Od té doby chodíme tančit pravidelně každou druhou sobotu. A stejně jako před lety jsme schopni cestou domů tančit i na chodníku. Je to zkrátka ,stará láska‘ se vším všudy," usmívá se Marie.

Potvrzuje tak teorii, že někdy stačí vrátit se ke starým koníčkům. I psycholog Vydra schvaluje postup, jak se Marie s manželem "roztančila". "Tohle je další ideální pár. Partneři vlastně velmi volně navázali na to, co je bavilo v době, kdy se potkali," říká. "Právě při takovém znovunalezení starých koníčků si dnešní rodiče snáze uvědomí, že se kdysi měli rádi."

Povídali jsme si. O dětech!

"Vloni to bylo opravdu poprvé, kdy jsme byli od narození dětí spolu sami," vypráví Sandra (33). "Vyrazili jsme si na večeři, objednali si, ale pak se rozhostilo ticho," popisuje mladá maminka situaci, o které jsme psali v úvodu. "Ve chvíli, kdy jsme nemuseli řešit, kdo vyzvedne děti a kam je odveze potom, jsme totiž nemohli přijít na společné téma k hovoru," vzpomíná. Situaci zachránily fotky z peněženky - nad obrázky neřešili nic praktického, ale vyprávěli si o tom, jak krásné a chytré mají děti.

"Tohle může vypadat, jako že se ti lidé planě dojímají, ale naopak: tohle je projev opravdové, bezvýhradné rodičovské lásky," tvrdí Vydra. "Je skvělé, že jsou oba schopni si uvědomit, že mají fantastické děti. Ano, děti jsou někdy strašné, perou se, hádají, jsou to sobci, ale přitom mají spoustu jedinečných vlastností, pro které je rodiče bezmezně milují," vysvětluje. "A přiznávám, že někdy je snazší uvědomit si, jak úžasné máme děti, právě když s námi nejsou," směje se Vydra.

Budujte přátelství na horší časy

Co když se váš způsob trávení volného času výrazně změnil nebo se z jakýchkoli důvodů nemůžete věnovat něčemu jako dřív? Samozřejmě, že hrozí i riziko, že se jeden bude chtít věnovat partnerskému vztahu více než druhý. Pak je potřeba partnera "neznásilňovat", do ničeho ho netlačit. Zkuste si s ním ale v klidnou chvíli promluvit o tom, že vám by se chtělo být jen s ním a prožít společně něco nového.

"Představa, že se budou lidi milovat, dokud je smrt nerozdělí, je planý ideál. Láska je v začátku hlavně otázkou hormonů, a když hormony po letech přestanou fungovat, je potřeba vybudovat přátelství, porozumění a loajalitu," připomíná Vydra. "Partneři by měli být přátelé, kteří si dokáží vyjít vstříc a tolerovat se. Měli by se mít rádi a rádi dělat něco pro toho druhého."

Jak pečovat o vztah, i když jsou děti doma

1. Dohodněte se na porušení zajetých pravidel. Domluvte se například, že jeden den v týdnu vaří on nebo že každý čtvrtek večeříte sami v restauraci - pokud seženete hlídání.

2. Některý z víkendů i s dětmi nedělejte vůbec nic. Ano, i nádobí počká! Dívejte se na filmy, jděte na procházku, buďte spolu a zahoďte za hlavu všechny povinnosti. I děti zbožňují nicnedělací dny.

3. Rozčiluje vás, jak si partner nepamatuje svátky, narozeniny a výročí? Než si tím nechat ničit manželství, vyrobte mu přehledný kalendář, kam vyznačíte všechna v rodině důležitá data.