Konec zubních výplní. Zkažený zub obnoví nový gel

Národní institut pro výzkum zdraví a medicíny v Paříži při vývoji gelu používal melanocyt stimulující hormon MSH. Ten francouzští vědci smíchali s poly-L-glutamovou kyselinou.

Směs pak změnili v gel a aplikovali na buňky v zubu a ty se začaly množit. V druhém kroku byl gel testován na kazy v zubech myší a opět úspěšně. Kazy a díry po nich zmizely už za měsíc. U lidí by se mohl gel aplikovat do tří až pěti let.

"V této oblasti už toho bylo v poslední době vyzkoumáno hodně vzrušujícího a toto je jeden z převratných objevů. Je to velmi slibné, ale musíme ještě počkat na výsledky klinických testů. Navíc gel budeme moci používat jen na drobné kazy," tvrdí profesor Damien Walmsley z Britské stomatologické asociace.