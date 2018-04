Konec televizního seriálu i Facebook. Co také spouští depresi?

Kouření

Kouření je už dlouho spojováno s depresí, i když se přesně neví, zda kouření vede k depresi, nebo jestli deprese zvyšují chuť na cigaretu. Nikotin každopádně ovlivňuje aktivitu neuropřenašečů v mozku, což ve výsledku zvyšuje hodnoty dopaminu a serotoninu (podobným způsobem fungují i antidepresiva).

Tento mechanismus může vysvětlovat nejen návykovost léků a výkyvy nálad, které přicházejí s vysazením medikamentů, ale rovněž deprese, které přicházejí, když se jedinec rozhodne s kouřením přestat. Vyhýbání se cigaretám by tak mohlo pomoci vyrovnat chemii lidského mozku.

Málo spánku

Spánková deprivace může vést nejen k podrážděnosti, ale také může zvyšovat riziko deprese.

"Pokud nespíte, nemáte čas obnovit mozkové buňky, mozek přestane dobře fungovat a jedním z důsledků by mohla být deprese," říká doktor Matthew Edlund, ředitel Center for Circadian Medicine v Sarasotě a autor knihy The Power of Rest.

Letní počasí

Sezonní afektivní porucha (zkráceně SAD z anglického seasonal affective disorder) je obvykle spojována s podzimními a zimními chmury a vyznačuje se mimo jiné zvýšenou potřebou spánku a únavou. Tato forma deprese však může některé osoby zasáhnout i v letní sezoně.

Podle doktora Alfreda Lewy, profesora psychiatrie z Oregon Health and Science University v Portlandu, se deprese z teplého počasí vyskytují, když se organismus nestíhá přizpůsobit nové sezoně a vzniká nerovnováha mezi mozkovou chemií a hormonem melatoninem.

Facebook

Trávíte hodně času na chatu nebo na sociálních sítích? Podle výsledků několika studií neděláte dobře. Facebook a další sociální sítě mohou, zvláště u adolescentů a mladších dětí, zvyšovat riziko deprese.

Lidé závislí na internetu mohou mít problémy s komunikací se skutečnými lidmi a nereálný pohled na svět. Někteří experti tento jev dokonce nazývají "facebooková deprese".

Ve studii z roku 2010 vědci zjistili, že asi 1,2 procent lidí ve věku 16 až 51 tráví příliš mnoho času on-line a mají vyšší výskyt mírné až těžké deprese. Odborníkům však není zatím jasné, zda nadužívání internetu vede k depresím, nebo zda lidé s depresí častěji používají internet.

Konec televizního seriálu

Pro každého je důležité něco jiného - pro někoho to může být i televizní seriál, film, renovace či přestavba domu. A když tato důležitá věc skončí, může to u některých lidí spustit depresi.

V roce 2009 někteří fanoušci filmu Avatar nahlásili deprese a dokonce sebevražedné myšlenky, podobné reakce vyvolaly i poslední díly Harryho Pottera.

"Lidé zažívají utrpení, když něco sledují hlavně proto, aby měli společnost," říká profesorka Emily Moeyr-Guséová ze státní univerzity v Ohio. Depresi z Avataru doktorka Moyer-Guséová vysvětluje tím, že lidé byli natolik uneseni vyprávěním, že zapomněli na svůj opravdový život a jejich vlastní problémy.

Místo, kde žijete

Můžete se donekonečna dohadovat, zda je lepší žít na venkově nebo ve městě, ale výzkumy ukázaly, že lidé žijící ve městech mají o 39 procent vyšší riziko poruch nálad než lidé z venkova.

Studie z roku 2011 zveřejněná v časopise Nature nabízí vysvětlení: obyvatelé měst mají více aktivity v části mozku, která reguluje stres. A vyšší hladiny stresu by mohly vést k psychotickým chorobám.

Výskyt deprese také záleží na zemi, ve které žijete. Některé státy mají vyšší výskyt deprese, obecně u bohatých národů se deprese vyskytují častěji. Dokonce i nadmořská výška hraje svou roli, čím vyšší nadmořská výška, tím vyšší riziko sebevražd.

Velký výběr

Příliš velký výběr, který nabízí dnešní doba - ať už je to krém na obličej, snídaňové lupínky nebo spotřebiče - může být zdrcující. Někteří lidé reagují na velký výběr maximalizováním nebo vyčerpávajícím bilancováním jejich možností v unavující honbě za tou nejlepší věcí. Výzkumy ukazují, že tento jev je spojován s perfekcionismem a depresí.

Antikoncepční pilulky

Stejně jako jiné léky i antikoncepce má vedlejší účinky. Orální hormonální antikoncepce obsahuje syntetickou formu ženského pohlavního hormonu progesteronu, který podle studií může vést u některých žen k depresím. Podle doktorky Hildy Hutchersonová, profesorky porodnictví a gynekologie z Columbijské univerzity v New Yorku, je přesný důvod stále neznámý.

Nestává se to každé, ale pokud už žena trpěla depresí nebo k ní má sklony, má větší šanci na depresivní příznaky, pokud bere antikoncepční pilulky.

Podle doktorky Hutchersonové některé ženy nemohou tento druh antikoncepce vůbec užívat a měly by požádat svého gynekologa o změnu antikoncepce.