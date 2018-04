Konec. Smrdí Ti z pusy!

Jak správně čistit zuby



Používejte měkký nebo středně tvrdý kartáček, s co nejmenší pracovní plochou a s co největším počtem štětin. Kartáček směřujte do místa spojení zubů a dásní pod úhlem 45°. Jemně zavibrujte a pokračujte "stíravým" pohybem směrem ke kousací plošce zubu. Nezapomeňte na všechny zuby. Při čištění zadní strany chrupu pohybujte kartáčkem směrem dolů u horních zubů, nebo nahoru u dolních zubů. Kartáček si vyměňujte každé dva měsíce.