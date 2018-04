Konec roku s fondue

TIP Čokoládové fondue se připravuje ve speciální nádobě, která je vložena do další nádoby s vodou, aby se čokoláda nepřichytila. Některé ,fondovače‘ mají pouze jednu univerzální nádobu, potom čokoládu raději rozehřejte v kastrůlku ve vodní lázni na sporáku nebo na mírném plameni a přelijte ji poté do kotlíku na fondue. Na dochucení můžete použít ovocný likér nebo destilát. Fondue můžete připravit z hořké, mléčné i bílé čokolády. Ovoce vybírejte zralé, ale spíše pevnější druhy, jež lze dobře napíchnout, aby do krému nesklouzávalo.