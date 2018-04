Konec převislým víčkům. Podívejte se, jak probíhá operace

BLEFAROPLASTIKA Sledujete seriál iDNES.cz o blefaroplastice (odstranění převislých očních víček). Závěrečný třetí díl čtěte v úterý, 9. října

"Bojíte se?" ptám se pana Komance na pokoji v den operace. "Jen trošku, spíš je to taková ta nervozita," usmívá se. Pak přichází sestřička a dává mu podepsat formuláře s informacemi o anestezii a poučení o zákroku.





A pak už to jde jako po drátkách. Pana Komance odvážejí na sál, kde MUDr. Šamudovský na víčkách pana Komance předkreslil oblasti řezů.





Ještě než pan Komanec "usne", prohlásí: "Kdybych náhodou chrápal, tak to omluvte."







Při zákroku byl pacient v analgosedaci a do oblasti kolem víček mu MUDr. Šamudovský píchl znecitlivující injekce. Po nich se víčka jakoby "nafoukla". To také usnadnilo lékaři manipulaci s jinak zkrabacenou kůží.

Hlavní řez vedl MUDr. Šamudovský tak, aby výsledná jizva byla skrytá v ohybu víčka. U spodních víček vedl řez těsně pod řasami.



Odstraňování kožních přebytků



Postupně odstraňoval kožní přebytky a také tukové váčky. "Je zajímavé, že v této oblasti neplatí pravidlo čím silnější člověk, tím více tukových váčků kolem očí. Často mají hubení lidé mnohem více tuku kolem očí než ti silnější," upozornil doktor Šamudovský.



Odstraňování tukových prolapsů



Při operaci pan Komanec sice občas trochu chrápal, probouzel se a zvedal, a tak se musela přidávat anestezie. Jinak ale všechno probíhalo bez problémů.





Když byl MUDr. Šamudovský s tím hlavním hotový, čekalo ho ještě zašití rány. Provedl to plastickým stehem, po kterém zůstane jen velmi tenká, téměř neviditelná jizva. Pak ještě oblast očí sestra očistila a ovázala.





"Bral jsem přes dva centimetry kůže. To je hodně. Je možné, že po definitivním ustálení, což je asi za dva měsíce, bude ještě potřeba něco doladit. Nebylo možné vzít úplně vše, pak by měl pacient oči jako Asiat, ale odebral jsem, co se dalo," řekl po operaci MUDr. Šamudovský.

Pan Komanec zůstal v Asklepionu do druhého dne, kdy si pro něj přijel jeho syn. Sám by se totiž domů nedostal. Musel mít hodně tmavé brýle a jizvy měl překryté sterilními náplastmi. Lékař mu doporučil také být alespoň týden co nejvíce v klidu, nepracovat, odpočívat.





"Nic mě nebolí, je to v pohodě," odpovídá Václav Komanec druhý den ráno po operaci na mou otázku, jak se cítí. Nebylo tedy ani nutné dávat mu domů analgetika.





Po týdnu dochází na vyndavání stehů. Z Václava Komance je skoro nový člověk. Přestože jsou ještě kolem očí patrné otoky a jizvy, je vidět změna.





Hned po kontrole a vyndání stehů u pana doktora Šamudovského pan Komanec odchází k doktorce Jatšové, která po předchozích konzultacích měla obavy, že skvrna na nose může být rakovinotvorného původu. Doporučila tedy histologický rozbor. Panu Komancovi odebrala ze skvrny na nose vzorek a domluvila si s ním další návštěvu za tři týdny.

