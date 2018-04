Konec pití, kouření a přejídání!

"Myslím, že není ani horší, ani lepší než kterékoli jiné datum," říká specialistka na problematiku odvykání kouření Eva Králíková z 1. lékařské fakulty UK.

"Pokud ale někdo zrovna teď k takovému rozhodnutí dozraje, proč ne? Rozhodně by však byla škoda, aby ten, komu se nyní splnit své předsevzetí nepodaří, čekal až na další Silvestr," říká lékařka.

Právě opravdovost rozhodnutí je podle ní tím hlavním předpokladem úspěchu.

Co je nejtěžší?

Porovnat statistiky o tom, které závislosti je nejlehčí se zbavit, není úplně snadné - pojem úspěch je v této souvislosti velmi relativní.

"Pro nás je dobrým výsledkem i to, když se někdo drogy nezbaví zcela, ale dokáže relativně normálně fungovat a třeba dochází na ambulantní léčbu" říká primář oddělení závislostí pražské všeobecné nemocnice Petr Popov.

"Pokud jde o alkohol, tak z těch, kteří absolvují ústavní léčbu a pak i doléčovací program, po roce abstinuje šedesát procent. Ale to jsou jen ti, s kterými neztratíme kontakt a o kterých víme," uvádí Popov.

U kouření je ještě těžší dobrat se přesných čísel. "Víme, že z lidí, kteří v naší poradně vyplní kartu a docházejí na program, po roce nekouří 25 až 30 procent. Ale to jsou jen ti, kteří se nám přijdou ukázat. Určitě jich nekouří víc, ale o těch nevíme," vysvětluje Králíková.

Z osobní zkušenosti klientů se zdá, že zbavit se závislosti na tabáku je snazší než té na alkoholu. "Protože od nás není daleko protialkoholní léčebna, máme zkušenosti s kuřáky, kteří byli zároveň závislí na alkoholu. A ti říkají, že skoncovat s kouřením pro ně bylo podstatně těžší než s pitím."

Asi nejtěžší je pak trvale zhubnout. "Je to tím, že alkohol ani cigarety mít nemusíte, kdežto bez jídla se neobejdete," říká Jaroslav Skála, legenda mezi lékaři zabývajícími se léčbou závislostí.

Naučit se s jídlem žít se proto podaří jen menší části těch, kteří mají s obezitou problémy.

"Tak čtvrtina pacientů nezhubne a léčbu vzdá. Polovina lidí s váhou bojuje, ta jde zpočátku rychle dolů, pak se vrátí na původní úroveň, ale už dále nestoupá.

A to je také úspěch, protože normálně by tito lidé věkem přibrali třeba patnáct kilo. A čtvrtina zhubne a novou váhu si udrží," říká obezitoložka Petra Šrámková z pražského centra pro léčbu obezity Iscare.

Základem úspěchu je reálný cíl

Kdo honí příliš zajíců najednou, nechytne ani jednoho. A kdo se hodlá zbavit všech svých závislostí naráz, nemusí nakonec zdolat ani jednu.

V prvních lednových týdnech se kácí dobrá předsevzetí jedno po druhém. Čerství nekuřáci si zapalují cigarety, novopečení abstinenti zkoušejí, zda by přece jen nešlo trochu pít, a ti, kteří mají za sebou několik dní redukční diety, se vracejí do oblíbených cukráren.

Příčiny selhání jsou různé - a jednou z nejčastějších je přecenění vlastních sil. To se může stát, když jde člověk do boje na více frontách. "Pokud někdo má zrovna tisíce jiných rodinných a pracovních starostí, nemá cenu, aby se pouštěl do léčby obezity," říká obezitoložka Petra Šrámková.

Stejně tak je obtížné najednou zhubnout a skončit s cigaretami. Kouření má na váhu významný vliv. Kuřáci přijímají více kilojoulů než nekuřáci, přesto jsou v průměru hubenější. Je to tím, že kouření zvyšuje výdej energie, navíc významně zpomaluje vyprazdňování žaludku a tím prodlužuje pocit nasycení.

Kdo přestane kouřit, obvykle přibere na váze. "V kontrolovaných studiích do tří kilogramů, v praxi u nepoučených osob i více než deset kilogramů," uvádí obezitolog Petr Sucharda. Každý kuřák by proto měl podle něj vědět, že když kouřit přestane, může přibrat.

To samozřejmě není důvod k tomu, smířit se s kouřením i s obezitou. "Obézní kuřák by měl omezit kouření, pak redukovat, a když zvládá redukční stravu, měl by definitivně přestat kouřit," doporučuje Sucharda.

Stejně tak je mnoho těch, kteří se chtějí najednou zbavit kouření a nadměrného pití. Není to nic neobvyklého. Kouří devět z deseti lidí, kteří se v léčebně snaží zbavit závislosti na alkoholu.

Dříve se do těchto zařízení musely cigarety pašovat tajně, nyní svým klientům lékaři kouřit dovolují. "Stejně není v našich silách to uhlídat," říká Karel Nešpor, primář oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice.

"Pokud se někomu podaří skoncovat naráz s kouřením i pitím, může mu to jen pomoci. Už proto, že u cigaret může natrénovat, jak psychicky zvládat bažení po alkoholu," dodává.

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ A JAK JE DODRŽET

Nechtějte zhubnout příliš rychle

Během svátečních dnů bylo na stolech až příliš pokušení - odolal jen málokdo. I proto přání skoncovat s přebytečnými kilogramy patří mezi nejčastější novoroční předsevzetí. Platí tu jednoduché heslo: Méně je někdy více.

Nechtějte svůj problém vyřešit příliš rychle. Když přestanete úplně jíst, zhubnete i dvě tři kila týdně. Téměř jistě je však brzy naberete zpět. Rozumný váhový úbytek je půl kila za týden. Pokud trvale přibíráte, je úspěchem už jen to, když se ručička na váze jenom ustálí.

Jak na to:

• pamatujte, že cílem je naučit se žít s jídlem, nikoli hladovět

• rozdělte si jídlo do šesti malých porcí. Mezi nimi pak už nic neujídejte

• zeleninou nic nezkazíte, ale u ovoce již musíte přemýšlet - například hrozny nebo banány obsahují velké množství cukrů

• pozor na zbytečnou energii, kterou přijímáte ve slazených nápojích

• jídlo si upravte a jezte v klidu

S alkoholem je nutné skoncovat naráz

Tahle sklenička je poslední, říkají si nad novoročním přípitkem ti, jimž došlo, že jim alkohol zasahuje do života přespříliš. Důslednost je na místě. Představa, že abstinující alkoholik se může opatrně a občas alkoholu napít, vede spolehlivě k návratu na začátek veškerého úsilí.

"Pro toho, kdo je závislý na alkoholu, je jedinou cestou úplná abstinence. A obávám se, že tomu tak bude napořád," říká odborník na léčbu závislostí Petr Popov. Na místo v léčebně se v současnosti čeká čtyři až šest týdnů a najít dobrého ambulantního specialistu není snadné.

Jak na to:

• snažte se alespoň v prvních dnech zbavit všech ostatních stresů

• vyhýbejte se situacím, ve kterých jste zvyklí pít

• odstraňte alkohol ze svého okolí - žádnou lahev neschovávejte ani pro návštěvy

• i v Česku se scházejí skupiny anonymních alkoholiků. Centrální kancelář je na adrese - Na Poříčí 16, 110 00 Praha 1 - Nové Město, tel.: 224 818 247

Náhražky nikotinu zvyšují šanci přestat kouřit

Přestat kouřit má smysl v každém věku, i když samozřejmě platí, čím dřív, tím lépe, říká lékařka Eva Králíková z pražské poradny pro odvykání kouření.

Šanci na úspěšný boj se závislostí na nikotinu - ať už psychickou či fyzickou - má podle ní jen ten, kdo se skutečně rozhodně přestat. Nemá smysl to zkoušet jen proto, že tak činí pár lidí ve vašem okolí.

Skoncování s cigaretami totiž vyžaduje hodně pevnou vůli, nutnou třeba pro boj s abstinenčními příznaky. "Ty lze výrazně zmírnit pomocí náhražek ve formě náplastí, žvýkaček a podobně," radí lékařka.

Nejde jen o větší pohodlí budoucího nekuřáka, pomůcky totiž výrazně zvyšují šanci na úspěch - podle Králíkové minimálně dvakrát. "Čistý nikotin v nich obsažený je vždycky menším zlem než ten v cigaretách," dodává lékařka.

Odměnou za vyhraný boj s cigaretami je i řada let života navíc. Riziko nemocí srdce a cév, což je nejčastější příčina smrti v důsledku kouření, se přiblíží tomu nekuřáckému zhruba po pěti letech, riziko nádorového onemocnění pak přibližně po deseti letech.

Jak na to:

• když se rozhodnete přestat s kouřením, přichystejte se na situace, které vám mohou vaše odhodlání zkomplikovat. Namátkou: může se stát, že nebudete vědět, co s rukama, a proto je dobré vymyslet si jiné činnosti na odreagování, například čtení zajímavého časopisu a podobně.

• počítejte také s tím, že nikotin mírně urychluje metabolismus, a tak není nejlepší nahrazovat cigarety jídlem či třeba sladkostmi, přibrali byste

• pokud se rozhodnete používat například nikotinové náplasti či žvýkačky, volte vhodnou sílu, příliš silné by vaše abstinenční příznaky mohly paradoxně ještě zhoršit

• pokud jde hodně závislí, požádejte svého lékaře o předepsání antidepresiv užívaných při odvykání kouření

• oznamte svůj záměr okolí, může vás podržet, navíc se tak nebudete muset vymlouvat, proč si s nimi nepřipálíte

• kdo je závislý na nikotinu, a to je prakticky každý silný kuřák, musí přestat kouřit naráz a navždycky, stejně jako třeba u závislosti na alkoholu. Nemá cenu snažit se kouření jen omezovat. A nemá cenu po roce nebo po dvou zkoušet, co by s námi udělala cigareta. To je téměř jistá cesta, jak do kouření spadnout znovu.

• nejásejte příliš brzy. Když někdo vydrží si dvanáct měsíců nezapálit, můžeme říci, že se mu to podařilo. Většina selhání se však odehraje během prvních tří měsíců. Do tří měsíců nemá cenu léčbu jakkoli hodnotit