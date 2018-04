Konec chipsů a rybiček v konzervě. Jak si vařit, i když jste single?

1. Vařte ve velkém, i když jste sami

Vaření do zásoby není vhodné jen pro velké rodiny. Jestli se vyhýbáte některým receptům proto, že jsou určené pro šest osob, děláte chybu. To, co nesníte hned, rozdělte na porce do krabiček a zamrazte. Na víčko napište, co krabička skrývá a kdy jste to vařili. Sníst byste to pak měli do dvou měsíců. Výhoda je, že nesníte najednou více než jednu porci a zároveň jste připraveni na případnou návštěvu.

V čem vám ještě pomůže mrazák: zachrání spoustu zbytků, které byste jinak vyhodili buď hned, nebo až se zkazí. Banány, jahody, brokolice i třeba mrkev se dají zmrazit a používat do koktejlů nebo polévek. Jenom je umyjte, oloupejte či upravte, jak je potřeba, a uskladněte v mrazáku ve vzduchotěsném obalu.

Zásady bezpečného dojídání * Do dvou hodin po dovaření uložte zbytky do lednice.

* To, co leželo na talíři při pokojové teplotě déle než tři hodiny, vyhoďte do koše.

* Snězte nebo zamrazte zbytky do tří až pěti dnů.

* Zamrazená jídla zkonzumujte do dvou měsíců.

2. Kupte si malé přístroje

Až ušetříte dost peněz tím, že nebudete večeřet po restauracích, ale doma, kupte si malý mixér, odšťavňovač nebo celý minirobot. Díky tomu bude vaření snadnější, rychlejší a odpadnou vám výmluvy, že kvůli jedné večeři nebudete přece špinit mixér na dva litry omáčky.

3. Velkoobchodní balení se vyplatí

Jako svobodný pán či dáma asi nechodíte nakupovat velebalíky jogurtů nebo masa, protože by se zkazily dřív, než byste zpracovali první pětinu. A to i tehdy, když by se vám podařilo je vecpat do své malé ledničky.

Některé potraviny se ale nakupovat ve velkém vyplatí. Zvlášť pokud jde o trvanlivé suroviny, jako jsou oříšky, mouka, koření, strouhanka, těstoviny, olivy a všechno v konzervách, sardinky, fazole, rýže nebo sušené ovoce.

Vyjde vás to mnohem levněji a navíc budete mít doma vždycky dost surovin na pořádné jídlo a nebudete se odbývat párky ohřátými v mikrovlnce.

4. Naplánujte si týdenní jídelníček

Pondělní pečené kuře s rýží se převtělí do středeční polévky s rýží a zeleninou. Žádné zbytky, žádný odpad - promyšlený jídelníček není jen pro rodiny s dětmi. Rozmyslete si pár jídel, která byste si chtěli příští týden uvařit, a zvažte, jak zužitkujete případné přebytky. Nakonec se budete na večeře těšit a na pizzu z krabice zapomenete.

5. Nepřechovávejte doma dobrůtky

Jestli máte problémy vybudit se k vaření jen pro jednoho, pomůže vám, když doma nebudete mít žádné náhradní řešení ve formě chipsů nebo zmrzliny. Na drobné svačinky si nakupte zeleninu, a hned jak přijdete z nákupu, ji umyjte a nakrájejte. Bude pak stejně jednoduché pustit se do špalíčků mrkve jako otevřít pytlík se smaženými brambůrkami.

6. Zvěte na večeři přátele

To naučí doma vařit i toho nejzarytějšího lenocha. Protože je to zábava a navíc máte šanci sklidit chválu a pověst zkušeného šéfkuchaře. Když už umíte zacházet s přebytky, můžete pak památky na hostinu s přáteli večeřet několik dní.

7. Nasbírejte šikovné recepty

Kuchařek pro takzvané singles u nás ještě moc nevyšlo. Tak vám doporučujeme se o radu obrátit na internet. Spousta těch, kteří bydlí sami a nehodlají dlabat rybičky v tomatě vidličkou z konzervy, se na kulinářských webech ráda dělí o své úspěchy a zkušenosti.