Konec AIDS? Vědci věří, že smrtící nemoc zcela porazí do 40 let

S novým plánem, jak zastavit šíření nemoci AIDS, přišel vedoucí výzkumu doktor Brian Williams z jihoafrického "Centre for Epidemiological Modeling and Analysis". Navrhuje masovou kontrolu a celosvětové testování na virus HIV všech lidí z rizikových oblastí s vysokým výskytem AIDS.

Každému s pozitivním výsledkem HIV testu bude podán anti-retrovirální lék. Tento radikální krok by mohl zastavit přenos viru během pouhých pěti let. Celosvětová epidemie by pak podle vědců měla skončit kolem roku 2050.

Léčba HIV pro všechny nakažené

Jižní Afrika - oblast s celosvětově nejvyšším výskytem HIV a AIDS - bude první, která se letos tohoto experimentu zúčastní. Poté budou následovat další vysoce postižené oblasti. Náklady jen pro jižní Afriku jsou odhadovány na zhruba 2 až 3 miliardy liber pro téměř 6 milionů HIV pozitivních pacientů, ale doktor Williams je přesvědčen, že se tato investice více než vyplatí. Nehledě na počet životů, které budou zachráněny.



Léky proti HIV jsou v chudých zemí zatím dostupné zhruba pro třetinu nakažených, proto se nákaza stále dramaticky zvyšuje. Mezi státy s nejvyšší výskytem smrtícího viru patří Zimbabwe a Svazijsko, kde je odhadem nakažen každý třetí obyvatel. Podle OSN je průměrná délka života v této oblasti jen 32 let.

"Naší okamžitou největší nadějí je použít anti-retrovirální lék nejen k záchraně životů, ale také ke snížení přenosu HIV," řekl doktor Williams a optimisticky dodal: "Když použijeme anti-retrovirální léky, věřím, že bychom mohli účinně zastavit přenost HIV během pěti let.

Smutná statistika

Nemocí AIDS bylo dosud celosvětově nakaženo odhadem 33 milionů lidí a zemřelo již 25 milionů z nich. Experti v čele s doktorem Williamsem věří, že při dodržení jejich plánu, "vymře" tato nemoc se současnou generací lidí nakažených virem HIV.

Doktor Williams promluvil o tématu AIDS na výročním setkání Americké asociace pro rozvoj vědy (AAAS - American Association for the Advancement of Science). Upozornil, že ročně na AIDS umírá kolem dvou milionu lidí.

"Tragédií je, že tato nemoc stále nezmírněně pokračuje. Jedinou opravdu úspěšnou událostí bylo vyvinutí extrémně účinných léků, které udržují lidi naživu a snižují jejich virové zatížení až 2 000krát."

Naději skýtá anti-retrovirální terapie

Virus HIV, který AIDS způsobuje, je znám od roku 1981. Za téměř třicet let se vědcům nepodařilo objevit účinný lék, který by virus v těle zničil, a bohužel dosud neexistuje ani vakcína proti této nemoci.

Anti-retrovirální terapie (dále jen ART) však dokáže prodloužit život nakaženého i o desítky let, snižuje koncentraci HIV v krvi a nositel se tak stává pro okolí daleko méně nakažlivý. Bohužel ART nedokáže vir úplně zničit.

"Epidemie HIV je opravdu jednou z nejhorších nákaz v lidské historii," tvrdí vědec Williams, který doufá, že do pěti let získá úplné pokrytí všech HIV pacientů.

Opěrný bod epidemie bude zničen

Doktor Williams sdělil, že poskytnutí ART v posledních pěti letech nesnížilo přenos HIV jen proto, že bylo podáno příliš pozdě, již během infekce. Většina lidí s HIV totiž stihne nakazit své okolí dříve, než začne s ART.



"Používáme léky na záchranu životů, ale ne na zastavení infekce," podotkl Williams. Dodal, že pokud klinické testy začnou hned, všichni HIV pozitivní lidé v jižní Africe by mohli být do do pěti let na anti-retrovirální léčbě.



"Mohli bychom zničit opěrný bod epidemie. Pokud to dokážeme, jsem přesvědčen, že to bude fungovat," dodal Williams. Návrh doktora Williamse by podle jeho vlastních slov měl být doplňkem k hledání vakcíny proti AIDS, jejíž objevení je zatím v nedohlednu.

Důležitá je prevence a přístup ke kondomům

K tématu se vyjádřila i ředitelka z britské HIV charity "Terrence Higgins Trust" Lisa Powerová: "Musíme být upřímní, tyto návrhy by mohly zpomalit šíření HIV v oblastech jako je subsaharská Afrika, ale nezastaví ji (nemoc) samu o sobě."

Lisa Powerová navrhuje nepodceňovat hlavně prevenci a společně s testováním a léčbou také poskytovat vzdělání o bezpečném sexu a používání kondomů.