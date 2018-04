Genitální bradavice se šíří čím dál víc, Češi nemyslí na kondom

Profesor Weiss upozorňuje, že se to týká jak nevěrníků, tak tzv. singles. „Společnými prvky proč lidé žijí sami, jsou jednak touha po dobrodružství a nezávazném užívání s častým střídáním partnerů, či vícenásobné sexuální vztahy. Druhý faktorem je pak strach, strach ze vztahu, rodiny, dětí, povinností, ale může to být i obava, že vztah zevšední, či skrývání sexuální orientace, tzn. že do ohrožené skupiny patří i homosexuálové a lesbičky,“ upřesňuje sexuolog.

Podle Světové zdravotnické organizace nebezpečí pohlavně přenosných onemocnění rozhodně nijak neklesá, nejnebezpečnější je podle lékařů nakažení virem HIV, příliš neubývá ani případů kapavky nebo syfilis.

„Navíc přibyla další hrozba - onemocnění lidskými papilomaviry (HPV), které se tak jako HIV staly celosvětovým problémem. Jejich výskyt strmě stoupá. Čísla Světové zdravotnické organizace uvádí, že každý den přibývá 88 000 nově nakažených HPV viry 6 a 11, způsobujících právě genitální bradavice. Ty sice nejsou smrtelným onemocněním, ale mohou být předzvěstí např. rakoviny děložního čípku, zapříčiněnou HPV viry s vyšším rizikovým faktorem,“ upozorňuje dermatoveneroložka Jana Hercogová.

Nejrozšířenější pohlavní nemoc

Odhaduje se, že za posledních deset let narostl počet pacientů s genitálními bradavicemi (kondylomaty) až o 70 %, stejné procento sexuálně aktivních osob je nízkorizikovými HPV viry nakaženo.



Jak se léčí kondylomata? Lékaři zatím neléčí příčinu - tedy virus nízkorizikové skupiny HPV , ale pouze odstraňují bradavičky.

kryoterapie dusíkem

roztok kyseliny trichloroctové

chirurgické odstranění

odstranění laserem

lokální masti, které nanáší pacient

zdroj: genitalni-bradavice.com



Nebezpečí genitálních bradavic spočívá především v tom, že se klinické projevy objeví pouze u 1 až 2 % nakažených. U ostatních může nemoc propuknout v době, kdy je organismus oslaben např. pracovním přetížením, stresem nebo sníženou imunitou. Spouštěčem je většinou více faktorů najednou.

Genitální bradavice mohou podle profesorky Hercogové pro pacienta znamenat výrazné omezení sexuálního života a vést až k depresím. Vzhledem k rozšířenosti virů HPV mezi sexuálně aktivní populací je proto nutné dodržovat zásady bezpečného sexu.

„To jsou především monogamní vztahy, v případě singles pak omezení počtu sexuálních partnerů a samozřejmě bariérová ochrana, tedy kondom. Důležité je i ověření si minulosti partnera a v případě podezření či zjištění nákazy jednoho či obou partnerů zahájit okamžitou léčbu,“ objasňuje a zdůrazňuje, že rizikový je i i orální nebo anální sex bez kondomu.

Léčbu neodkládejte

Zkušenosti žen Jak se projevily a vyléčily genitální bradavice, píšou ženy na eMimino.cz

Lékaři doporučují odhodit jakýkoliv zbytečný stud a při prvních příznacích se vydat k odborníkovi (dermatovenerolog, venerolog, pro ženy gynekolog, pro muže urolog, dermatolog). Ženy by pak neměly zapomínat na pravidelné stěry děložního čípku, které mohou odhalit vysokorizikové viry HPV, které mohou způsobit rakovinu.

Úspěšnost léčby bradavic je poměrně vysoká, i když u 10 až 30 % pacientů se objeví znovu. I na tomto poli medicíny dochází k pokroku v léčbě, novinkou posledního roku jsou mastičky, které si může pacient po předepsání lékařem aplikovat doma sám a odpadají tak opakované návštěvy u doktora.