Kondom vždy pohlavní chorobu nezastaví

Přinášíme vám přehled nejčastějších a nejzávažnějších chorob z celkem asi padesáti onemocnění, která se přenášejí pohlavním stykem. Přečtěte si, jak se léčí a jaké mohou mít následky.

• Kapavka (také gonorea)

Už podle názvu se dá usoudit na výrazný příznak, který ji provází, tedy hnisavý výtok z močové trubice nebo pochvy. Přidává se i bolest při močení a styku, časté močení, které se objeví po dvou až deseti dnech po nechráněném styku.

Infekce se může rozšířit i na jiné orgány, u mužů často způsobí neléčený zánět varlete neplodnost, stejně jako u žen zánět v pánvi.

Bakterie, která se rozšíří i na dělohu a vejcovody, totiž může způsobit jejich zjizvení, a to snižuje možnost otěhotnění stejně jako zvyšuje riziko mimoděložního těhotenství.

Kapavku způsobuje bakterie Neisseria gonorrhoeae, šíří se semennou nebo vaginální tekutinou při nechráněném styku a může ji předat i těhotná žena svému dítěti během porodu.

V České republice se proto novorozencům provádí takzvaná kredeizace, tedy preventivní dezinfekce očí, protože neléčená kapavka může u kojence vést ke slepotě.

Při styku orálním a análním se infekce přenáší i do konečníku a hrdla, znečištěnýma rukama se dostává i do oka. Bakterie zanesená do krevního řečiště zase může způsobit horečku, vyrážku a kloubní obtíže.

Kapavka se léčí antibiotiky, a jsou-li opakované testy negativní, je pacient po dvou až čtyřech měsících považován za vyléčeného.

Na pozoru by se měli mít především takzvaní sexuální turisté, kteří jezdí například do Thajska. Podle výzkumů má 70 procent ze 700 000 thajských prostitutek kapavku.

• Syfilis (neboli příjice, lues)

S objevem antibiotik se našel lék i na tuto chorobu, jejíž příznaky proslavil herec Petr Čepek ve filmu Petrolejové lampy. Jeho postava ve třetím stadiu příjice trpěla poškozením mozku a míchy, a tak postižený trpěl nejen různými záchvaty, ale i charakteristickou poruchou chůze.

Takto se třetí stadium projeví po pěti až dvaceti letech a může zahrnovat i poruchu sluchu a zraku, demenci, ochrnutí a vady na cévách.

Pro první stadium je charakteristický tvrdý vřed v místě vstupu infekce, tedy nejen na pohlavních orgánech, ale i v ústech nebo konečníku. Nebolestivý vřed, kterému se také říká šankr, objeví dotyčný po dvou až čtyřech týdnech po setkání s nákazou. K němu se ještě může přidat zduření mízních uzlin v tříslech.

I když tyto příznaky za několik týdnů samy zmizí, bakterie se rozsévá po celém těle a ve druhém stadiu se objeví zvýšená teplota, vyrážka a únava. V obou stadiích, která trvají celkem dva měsíce až dva roky, je pacient silně infekční.

Děti syfilitiček mají deformované kosti a zuby, zrakové a sluchové vady nebo se rodí mrtvé. Protože syfilis způsobuje bakterie Treponema pallidum, léčí se opět antibiotiky. Nemocní se zjištěnou příjicí se celoživotně kontrolují.

• Chlamydie

Tato bakteriální infekce je poměrně častá, nesnadno odhalitelná a bohužel nebezpečná. Projeví se bolestivým močením, výtokem z penisu či pochvy, bolestí v podbřišku, a pokud ji matka přenese během porodu na své dítě, může novorozenec onemocnět zánětem plic nebo vážnou infekcí oka.

Existuje několik druhů chlamydií, z nichž jedna způsobuje onemocnění lymfogranuloma venereum, které patří mezi čtyři povinně hlášené pohlavně přenosné choroby. Té si však pacienti spíše všimnou, jelikož se při ní objeví bolestivý vřed v tříslech a jeden nebo více krvácejících vřídků na pohlavních orgánech.

Od počátku devadesátých let se v České republice zatím neobjevil jediný případ lymfogranulomu. Ostatní chlamydie jsou však o to nebezpečnější, že jejich symptomy dotyčný často přehlédne a ony se zatím rozšiřují u žen na dělohu, vaječníky a vejcovody, u mužů na varlata, čímž mohou ohrozit reprodukční schopnosti dotyčného.

Navíc člověk, který měl chlamydiovou nákazu, je náchylnější i k jiným pohlavním chorobám.

• HIV/AIDS

V České republice bylo v loňském roce 827 HIV pozitivních lidí, z nichž 196 již mělo projevy onemocnění AIDS. Je totiž třeba odlišit tyto dvě skutečnosti, HIV pozitivní člověk může díky moderním lékům vést několik let normální život, může sportovat a při dodržení určitých pravidel i žít v partnerském vztahu.

Až zhruba po deseti letech trápí HIV pozitivního infekce, kterým by jako zdravý odolal, objevují se u něj jinak vzácné druhy rakoviny, jeho organismus celkově chátrá.

HIV se přenáší pohlavním stykem, krví a z matky na dítě během těhotenství, při porodu nebo kojení. Vyléčení zatím není možné, ale moderní léky mohou například zabránit dalšímu množení viru, který jinak nabourává imunitu.

• Genitální bradavice

Bradavičky, kterým se odborně říká condylomata accuminata, se objevují na stydkých pyscích, na předkožce, žaludu nebo konečníku, ale i v ústech a hrdle. Mohou být menší než špendlíková hlavička, ale i velké a květákovitého vzhledu.

Virus HPV dávají odborníci do souvislosti se vznikem rakoviny děložního čípku, ale také zevních rodidel, konečníku a penisu, je tedy důležité, aby ženy chodily na gynekologické prohlídky, jelikož se při nich přítomnost tohoto viru testuje.

Bradavičky se ošetřují mastmi nebo chirurgickým zákrokem a v dohledné době přijde na trh i vakcína proti nejzávažnějším druhům HPV. Ta by měla být určena především dívkám kolem dvanácti let, které ještě nezačaly pohlavně žít.

