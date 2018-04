Koncert - DJ Laurent Garnier

Trendy večírek s ním můžete táhnout od půl osmé až do čtyř do rána a věřte, že budete v dobrých rukou. Vzpomeňme, že po jeho temnějších opusech přišla roku 2000 deska Unreasonable Behaviour s hitem The Man With The Red Face. Jeho dalším přelomovým albem se stalo The Cloud Making Machine, už otevřené experimentu, ambientu, jazzu i rapu. A poslední deska Public Outburst z roku 2007 obsahuje živé nahrávky inspirované jazzem 70. let, na níž spolupracoval i s norským jazzmanem Bugge Wesseltoftem.

Alba Laurenta Garniera najdete v katalogu prestižní elektronické francouzské značky Fcommunications, stejně jako i Avril, Mr. Oizoa nebo Jori Hulkkonena, ale mnohem lepší je si jej se začínajícím jarem naordinovat živě.

Palác Akropolis Praha 21. 3. 2009 19:30-22:00

Roxy 21. 3. 01:00-04:00 tříhodinový samostatný dj set