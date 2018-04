Komplexy stranou. Kupte si krásu u chirurga

Na obličeji i postavě si dnes můžete vylepšit, na co si vzpomenete. Odborníci se shodují, že diktátem současnosti je rozzářený, hladký obličej s pěkným nosem, plnými rty a výraznýma očima. A postavička jako strunka, bez nevábných tukových polštářků. Dnes už nic snazšího.

Nejvíc "frčí" opravy obličeje

"Ve své praxi pozoruji rostoucí zájem o vylepšení obličeje. Ambiciózní ženy si už nemohou dovolit nosit unavenou povolenou tvář. Přitom dobře udělaný face-lift (vypnutí obličeje) jim může ubrat až deset patnáct let. Je to excelentní řešení," ubezpečuje Andrej Sukop, vedoucí lékař operačních sálů Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Vypnutý obličej podle něj vydrží kolem deseti let. V závislosti na rozsahu výkonu a dispozic pacienta je pak možné zákrok opakovat a většinou to nebývá v takovém rozsahu jako poprvé.

Na obličeji lze samozřejmě zdokonalit i všechny detaily. Lékaři nabízejí zvětšení brady v lokální anestezii za 12 až 15 tisíc korun. Bradu vám i hravě zmenší. V místním umrtvení se transplantují vlasy, a to podle počtu sazenic za 30 až 100 tisíc korun. Tohle ale lékaři nedělají dvakrát rádi, je to prý hrozná piplačka.

Už není nutné, aby se žena doživotně užírala komplexy dejme tomu kvůli nosu–skobě. Pěknou špičku nosu vám vyrobí bratru za deset až třináct tisíc. Na přání lékaři zvětší rty, povytáhnou obočí nebo vybělí zuby.

Hitem posledních let je takzvaná intimní estetická chirurgie. U mužů to znamená zvětšování penisu, u žen zmenšení malých stydkých pysků, nebo zvětšování velkých. (Díky pornofilmům už všichni vědí, jak to má správně vypadat.) Lékaře nezaskočí ani přání ženy nafouknout bradavky nebo zvětšit takzvaný G bod pro intenzívnější sexuální prožitek. K tomu se využívá vlastních tukových buněk odebíraných většinou z okolí pupku.

"I tyhle poněkud dekadentní zákroky si dnes dámy žádají," líčí brněnský plastický chirurg Jan Válka. Rekonstruovat lze i panenskou blánu. S tímto přáním jej navštívila jedna vysokoškolačka. Sympatická čtyřiadvacetiletá žena se vdávala do Itálie do konzervativní katolické rodiny. "Pak mi spokojeně telefonovala, že svatební noc proběhla k oboustranné spokojenosti," usmívá se chirurg.

Dejte na řeči

Nicméně jako každá operace má také ta plastická svá rizika. A to i přesto, že povinné interní předoperační vyšetření prokáže, jestli má klient zdravé srdce a plíce, normální krevní tlak, dobrou krevní srážlivost a krevní obraz. Ani chirurgové nejsou kouzelníci, jimž se pod rukama rodí samé "majstrštyky". Své o tom ví paní Marie, která si na starší kolena chtěla vyřešit svůj celoživotní mindrák.

"Vám bude prsa závidět i Vondráčková, klidně jí pak pošlete fotku," řekl jí renomovaný plastický chirurg z Brna a pustil se do díla. Marie mívala zamlada s bídou jedničky a kolem padesátky se jí prsa ještě scvrkla.

"Operace proběhla v pohodě, ale za týden se mi do rány dostala infekce, asi kvůli špatně vyčistěným ranám. Taky jsem zjistila, že jedno prso je menší a u druhého vylézá malý záhyb. Celé mi to zhnisalo, doktor se choval, jako bych za to mohla sama. Raději jsem šla k jinému, aby mi prsa opravil. Ten vyndal implantáty, nechal tkáň zklidnit a udělal mi to znovu a pořádně. Teď mám krásné dvojky a je ze mě pohodový spokojený člověk," vzpomíná sedmapadesátiletá žena z Prahy.

Lékaři si zase stýskají, že za nimi pacientky přicházejí se zcela nereálnou představou o jejich možnostech. "A kupodivu to nejsou jen pubertální slečny, ale i zralé ženy. Přijde za vámi třeba čtyřicátnice, v ruce fotografii Kateřiny Brožové a dožaduje se, abych jí udělal stejný nos a rty, jako má její idol," popisuje chirurg Jan Válka.

Specialisté se shodují, že nedorozumění kolem péče nebo výsledku operace vězí většinou ve špatné komunikaci pacienta a lékaře. Klienti mají právo vědět, co přesně je čeká, jaký bude pooperační průběh i následná péče. Vyplatí se upozornit je na časovou prodlevu, než se efekt projeví – někdy jde o měsíce – a také na možné komplikace. A zároveň usměrnit jejich tužby.

"Ne každý člověk se pro plastickou operaci hodí, ne u každého je možné dosáhnout očekávaného výsledku. Někdy dá práci vysvětlit těm zhruba 40 procentům lidí, že mají o výsledném efektu nereálné představy," soudí Andrej Sukop.

Podle něj se ale bohužel stává, že odmítnuté, leč urputné žadatelky o zkrášlení uspějí na jiném pracovišti a pak jsou velice rozčarované.

Před nesoudností varuje ženy také psycholog Jiří Brančík. "Některé dámy příliš podléhají reklamám, které budí dojem, že jedině krása a dokonalost dnes otevírá brány k opravdovému štěstí. Což je samozřejmě holý nesmysl," říká Brančík.

V té souvislosti vzpomíná Jan Válka na případ německé policistky, která ho před pár lety přesvědčila, aby při zvětšení prsou nepoužil silikonové implantáty. "Vzhledem ke svému povolání se obávala, že pokud dojde k poškození implantátu třeba průstřelem, silikon by škodil. Přistoupil jsem na její přání a voperoval jí tehdy povolené implantáty plněné sójovým olejem. Nebyl jsem jediný, kdo musel později tyto implantáty vyměnit za silikonovou klasiku. Prosakující sójový olej totiž dráždil tkáň tak, že to působilo deformace prsu," přiznává Válka.

Krása je drahý koníček

Operace víček si už může dovolit skoro každá žena, leč ty movitější mají ke kráse přece jen blíž. Zárukou kvality, i když ne bezvýhradně, bývají pracoviště, kde působí specialisté s atestací z plastické chirurgie. Kosmetické operace dělají ve stovkách případů, a proto mají nejvíc zkušeností.

Ale řešení existuje i pro ženy, které se chtějí líbit a přitom mají hlouběji do kapsy. Ani ony nemusí chodit až do smrti s vrásčitým, vytahaným obličejem nebo s převislými víčky. Stačí se rozhlédnout v okolí a shromáždit příznivé reference na šikovné chirurgy v menších nemocnicích. Takové, kteří specializovanou atestaci vyváží pečlivostí a zápalem.

Zkrášlovací služby rapidně zlevňují úměrně se vzdáleností od velkých měst. Úpravy očních víček se ujímají oční lékaři, liposukcí zase chirurgové, ortopédové či urologové. Například v havlíčkobrodské nemocnici pořídíte opravu horních i spodních víček za 3600 Kč. V kyjovské nemocnici si počítají za horní víčka 2200 Kč. V Novém Městě na Moravě vám vyspraví víčka dokonce za 1566 Kč.

Všechno plné

Jaká jsou kritéria ženské krásy? Na to mohou být v různých zemích hodně odlišné názory – i podle rasy. Když se na jednom kongresu experti pokoušeli najít to, co je mládí a kráse společné, dospěli k závěru, že je to objem. Namísto povislé a vrásčité kůže plný obličej, plná prsa a vůbec všechny tvary.

Lékaři se shodují, že právě tímto směrem jde vývoj estetické chirurgie – bude stále více o doplňování objemu.

"Tam, kde je něco propadlého, přidáme a prostor se vyplníme. Trendem je větší využívání vlastní tkáně, zejména tukové, namísto umělých náhrad – implantátů. K tomu mohou posloužit boky, hýždě, zkrátka místa, která nejsou tak vidět," popisuje Andrej Sukop.

Podle něj se také ustupuje od radikálnějších zákroků ve prospěch těch šetrnějších přímo na míru. Například na obličeji, kde nepřebývá příliš mnoho kůže, lékaři nyní doporučují raději minizákroky nebo jejich alternativu. Tou je například metoda aptos. Pod kůži zavedou speciální vlákna s háčky z umělé hmoty a pozvednou tím dolní partie. Takové vylepšení sice vydrží kratší dobu, zato není tak drsné, rychle se zahojí a žena má méně jizev. A navíc je o něco levnější než klasický face-lift.

Trend estetické chirurgie rovněž míří k takzvaným měkkým technikám, botulotoxinovým injekcím či laserové technice.

Na vylepšení exteriéru je ideálním časem právě přicházející chladnější období, rány se hojí lépe než v létě. Také se snižuje riziko komplikací, jako jsou třeba záněty.

A že máte z plastických chirurgů hrůzu a raději na sobě necháte všechno tak, jak je? I to je legitimní postoj. Dovolená v Alpách nebo v exotických krajích taky není k zahození.