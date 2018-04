Kolumbijci dýchají na růže, aby vydržely do svatého Valentýna

Před rozbřeskem proto do místních nevytápěných skleníků vyrážejí v těchto dnech speciální brigády, jež mají květiny ochránit před zmrznutím. Dělníci ve sklenících zapalují ohně a pak celé hodiny plameny rozdmýchávají velkými kusy látky, aby seteplo dostalo do všech částí skleníků."Statky letos musely najmout mnohem víc brigád než loni," říká Miguel Camacho z kolumbijského svazu pěstitelů květin. Navíc mráz letos uhodil v kritickém období, před svatým Valentýnem.Padesát letadel je připraveno denně dopravovat čerstvou a vonící krásu do USA, kde se na ni třesou milióny občanů. Dvě ze tří růží, jež budou příští středu darovány v USA, budou původem z Kolumbie. U karafiátů je tento poměr ještě vyšší.Američany zatím kolumbijský mráz nechává v klidu. Věří, že se své pravidelné dávky dočkají. Kolumbie ročně za vyvážené květiny utrží 600 miliónů dolarů. Pěstuje se 53 různých druhů. 83 procent "úrody", především růží a karafiátů, končí v amerických květinářstvích.Čtyřicet procent veškerého vývozu do USA je prodáno na Den matek a o svatémValentýnu. V Kolumbii, kde je pětina obyvatelstva bez práce, květiny "živí" 150.000 lidí.