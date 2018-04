Koloběžka může malému dítěti zdeformovat tělo

Dvojčata Honzík a Anička dostali před nástupem do první třídy k narozeninám koloběžku. Rodiče si ale nebyli jistí, jestli je pro tak malé děti vhodné, aby na koloběžkách jezdili každý den. Časem se jejich obavy potvrdily.

U Aničky se zjistilo asymetrické držení těla. Jedna noha jakoby byla kratší, pánev proti ramenům posunutá do strany a páteř také vychýlená. Honzík takový problém neměl, protože se na koloběžce odrážel střídavě oběma nohama, zatímco Anička jenom pravou. Svou roli mohlo také sehrát to, že pohybový vývoj u Aničky byl v kojeneckém věku horší než u Honzíka.

Od kolika let může dítě jezdit na koloběžce?

Koloběžky, ani ty stabilní na více kolečkách, podle Tomáše Rychnovského z ambulantní kliniky fyzioterapie AVETE OMNE nejsou pro malé děti příliš vhodné. Hlavně proto, že když na nich tráví více času než je zdravé, vytvoří si návyk na špatné držení těla. A to v budoucnu vede k asymetrii.

"Malému dítěti stačí aktivní hra, chození, běhaní, potom odrážedlo a časem kolo. Vhodná je tedy takzvaná širší všestrannost a teprve v době, kdy mozeček dozrává, přibližně v 5 až 6 letech by rodiče měli uvažovat o koupi koloběžky," vysvětluje odborník.

U koloběžky je důležité, aby dítě při odrážení střídalo obě nohy. Jestli je toho schopno, závisí na jeho motorických schopnostech.

Jak se pozná asymetrie těla?

Asymetrii těla u dětí rodiče poznají tak, že potomka postaví před sebe. Dítě má chodidla postavená rovnoběžně asi půl stopy od sebe. Podle Tomáše Rychnovského se musí sledovat hlavně záda, na páteři si představte svislou čáru, která rozděluje tělo na dvě poloviny. Pak je třeba porovnat výšku a postavení ramen, lopatek, boků, rýh pod hýžděmi, kolen a kotníků u dítěte.

Mnoho napoví i prostor mezi rukou a bokem. Zepředu pak lze porovnat i klíční kosti a oblouky dolních žeber. Pak je dobré se podívat se i z boku. Tělo by mělo zabrat "úzký" prostor. Hlava a břicho by neměly jít od osy dopředu a hrudní páteř, pánev nebo kolena příliš dozadu. Páteř by měla mít jen lehké prohnutí v krčním a bederním úseku a lehké vyhrbení v úseku hrudním.

Záda napraví jedině pravidelné cvičení

Pokud mají rodiče pochybnosti o správném držení těla, měli by se hned vydat za odborníkem. "Dříve odhalený problém se snadněji řeší a upravuje," říká fyzioterapeut Rychnovský.

Nejsnatzší je zajít k dětskému lékaři, který dítě dobře zná. Poradit se můžete také s ortopedem, rehabilitačním lékařem nebo zkušeným fyzioterapeutem. Hlavní slovo má vždy ortoped.

"Pokud pediatr nebo fyzioterapeut a RHB lékař zjistí závažnější nedostatky, měl by dítě vidět ortoped, který si podle potřeby nechá udělat RTG snímek a dítě podrobněji vyšetří," vysvětluje Rychnovský.

V případě nějakého nálezu je důležité pravidelné a cílené cvičení pod kontrolou fyzioterapeuta a také zapojení rodičů. Dítě lze v růstu do jisté míry "tvarovat". Důležité je hledat souvislosti svalů a páteře a řešit problematiku celkově.

Kromě cíleného cvičení je třeba vysvětlit rodičům a dítěti, co nedělat, jak upravit sed, stoj, jakou pohybovou aktivitu využít a jak kompenzovat již provozovaný sport.

Má koloběžka i nějaké výhody?

Koloběžka má stejně jako ostatní "urychlovače" cestování tu výhodu, že je to pohyb na vzduchu.

"Může být vhodná i pro jedince s nadváhou. Dochází zde k menší zátěži na klouby bez nárazů jako například při běhu. Tuto aktivitu bych nedoporučoval v případě, že by byla svalová koordinace svalů zad, pánve a dolních končetin nesprávná," dodává Tomáš Rychnovský z ambulantní kliniky fyzioterapie AVETE OMNE.

Jako dobrá motivace dětí může sloužit i vcelku bohatý sortiment. Koloběžky nevybírejte pouze podle designu, ale také podle velikosti a terénu. Do přírody se hodí velká a odpružená kola, na asfaltku zase lehká skládací koloběžka s malými kolečky. S výběrem by vám měl pomoci vyškolený prodejce a dítě raději vezměte s sebou, ať si koloběžku vyzkouší.

A jaké jsou hlavní nevýhody?

Jednoznačnou nevýhodou koloběžky je asymetrický pohyb. "Je důležité, aby dítě, a to stejné platí i pro dospělého člověka, střídalo při jízdě pravidelně levou a pravou nohu," nabádá Tomáš Rychnovský.

"Zde je také třeba si uvědomit, že přílišné nárazy při jízdě mohou mít negativní vliv nejen na kyčle a kolena, ale i na přechod pánve a páteře," dodává. Rodiče by také měli myslet na to, aby koloběžka byla pořádku, měla kvalitní brzdy a dítě nosilo ochranné pomůcky, zvláště chystá-li se do terénu.